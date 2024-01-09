作为国民经济的重要支柱产业，汽车产业是拉动内需、扩大消费的重要领域之一。其中，新能源汽车更是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。近年来，我国新能源汽车产业快速发展，涌现出了一批具有本土特色的新能源汽车自主品牌。以电动化和智能化为创新驱动，中国汽车制造商正走在全球产业创新的前沿，成为中国制造的全新闪亮“名片”。

长安汽车自主品牌新能源车销量超 47万辆（深蓝汽车全年交付13.69 万辆），哪吒汽车全年交付12.75万辆……岁末年初，各家主流新能源车企纷纷公布2023年度销售业绩。部分自主品牌成功超额完成2023年度销量目标，成为推动中国新能源汽车产业发展的有机力量。

构建全球领先的新能源技术生态

当前，全球汽车产业迎来百年未有之大变局，电动化、智能化、网联化浪潮席卷汽车产业。面对全球汽车产业格局重塑的关键时期，中国新能源汽车的先发优势已经向设计优势、技术优势、产业生态优势转化。

在技术路线选择上，新能源汽车目前形成纯电、增程式、插电混动三种主流技术路径。2023年新能源汽车市场发展速度远超预期，主要驱动力来自增程式和插电式混动车型，如比亚迪DM-i超级混动，吉利多档位DHT混动技术，深蓝汽车“超级增程”技术。与此同时，有数据显示，2023年上半年增程式车型销量同比增长141.86%，超过插电混动车型的增长速度。

“深蓝超级增程是基于完全正向设计的纯电动平台，创新性引入原力智能增程系统，拥有核心技术164项，荣获专利1286件，真正从燃油汽车节能解决思路革新为纯电汽车补能解决思路。”深蓝汽车相关负责人表示。

发展至今，中国新能源技术路线百花齐放，未来随着多种技术路线的成熟，增程式等混动车必将会与纯电一起构成中国新能源汽车参与全球竞争的关键力量。

在电动化快速推进的基础上，加速智能化进程是中国新能源汽车的现状，也是通向未来的必由之路。2023年，中国主流新能源汽车品牌不断发力智能化赛道。11月广州车展亮相的理想MEGA、小鹏X9等多款车型均将智能化作为重点提升方向。深蓝汽车发布了包括高阶智驾辅助Deepal AD以及智能操作系统Deepal OS在内的全场景智慧出行智能化解决方案。得益于中国汽车企业对科技创新的持续投入，最终造就了中国新能源汽车在智能驾驶、智能座舱、智能网联等核心领域逐步构建起领先的体系化优势。

凭借先发优势与自研创新能力，中国新能源汽车品牌正在构建起全球领先的新能源技术生态，并形成了一批中国汽车前沿引领技术，成为中国汽车核心技术壁垒优势，展示了中国汽车企业在自主创新方面的决心和能力。

打造具有全球竞争力的产业生态

面对新能源汽车产业变革，打造具有全球竞争力的产业生态是中国汽车产业转型升级，高质量发展的基础。2023年，“生态整合”成为新能源汽车产业核心关键词之一。作为中国新能源汽车品牌的新生力量，深蓝汽车始终坚持做大做强汽车产业，坚持科技创新、生态整合，推进技术国产化开发及应用，加速推进全球化战略。

通过不断深化与全球顶尖生态伙伴的合作步伐，深蓝汽车先后携手嘉兴斯达半导体、华为、宁德时代、赣锋锂业等打造新能源科技生态网。通过在三电、智能驾驶、智能座舱等多个领域重点布局，深蓝汽车在确保自身未来高质量可持续发展的同时，对推动中国新能源汽车工业向电动化、智能化纵深发展做出了贡献。

自主新能源汽车品牌加速出海

2023年，中国新能源汽车“走出去”步伐加快，出口数据亮眼。中汽协公布数据显示，2023年1月至11月，中国新能源汽车出口109.1万辆，同比增长83.5%。其中，上汽、红旗等传统车企，以及蔚来、小鹏、深蓝等新势力出口增长迅速。

“作为出海元年，2023年深蓝汽车正式启动出海战略，全球化布局加速落地：随着11月深蓝DEEPAL L07（中国区名为深蓝SL03）、DEEPAL S07（中国区名为深蓝S7）两款产品在泰国首次亮相并正式上市，成功打响新能源汽车海外市场的同时，也让海外业务成为未来深蓝汽车业绩潜在增长点。”该负责人说。

近两年，“出海正当时”正在成为中国新能源汽车品牌的共识。值得一提的是，与之前“出海”传统思维不同，如今的中国汽车出口不再满足于低质量的竞争模式，而是转化为以“品牌化”运营思维开启全新竞争模式，从产品到品牌，从单一销售到构建全生命周期体系支撑，以品牌口碑和体系化能力与跨国品牌形成高质量竞争。

根据中汽协发布的《2024中国汽车市场整体预测报告》，2024年，预计我国新能源汽车销量为1150万辆左右，中国新能源汽车市场增长预计普遍相对乐观，各家主流新能源车企也纷纷公布下一年度销量目标，中国的新能源汽车产业有望进入新的成长阶段。

(责编：董童、李源)

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