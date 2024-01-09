近年来，交通银行安徽省分行紧紧围绕乡村振兴战略要求，立足区域特色、创新服务模式、加大信贷供给，全力提升“三农”金融服务能力。

“走千走万，不如淮河两岸，要米有米，要面有面。”淮南地处淮河中游，当地大米晶莹剔透，芳香馥郁。每年10月、11月都是收粮高峰期，也是安徽晨阳粮油股份有限公司资金需求最大的时候。在得知企业贷款需求后，交通银行淮南分行成立资金方案小组，积极调配各类资源，通过衔接内部乡村振兴业务绿色审批通道，迅速为该公司授信并放款490万元，有效缓解企业收粮期资金紧张的压力。

据了解，该笔贷款同时也是该行定制农业金融项目“国家农业特色产业集群项目制”内的首笔贷款，自2023年8月份该项目制批量授信审批落地以来，交行紧密联动淮南市农业农村局，共同筛选名单并开展逐户营销，目前已累计完成6户企业3820万元的贷款投放。

2023年以来，交通银行安徽省分行以数字化转型为支撑，不断强化科技赋能，加大对粮食领域贷款投放，重点落地项目包括六安交投农田建设贷款3.44亿元、蚌埠农垦集团小麦种植贷款5000万元。截至2023年11月末，该行粮食领域贷款净增9.54亿元，增幅312.79%。

在服务乡村农业发展的同时，交行还积极推进乡村特色产业发展。六安柳桥羽绒有限公司是一家依托皖西白鹅优质羽绒资源成立的民营企业，主要从事羽绒制品加工销售业务。2023年6月，该公司向交行六安分行申请1500万元的铺底流动资金贷款，用于羽毛（绒）加工及制品制造。在综合分析企业实际经营情况以及下游产品的销售情况后，该行认为企业产业布局符合国家政策导向，而且未来成长性较好，应给予重点资金支持。2023年7月初，交行六安分行即通过绿色审批通道，完成资金投放，解决了企业的燃眉之急。这仅仅是交行服务当地产业集群客户的一个案例。自2023年以来，交通银行安徽省分行通过深入开展调查研究、逐户走访羽绒产业客户，扎扎实实做好金融服务特色产业大文章，2023年前11个月累计新增客户9户、新增贷款投放3700万元。

近年来，交通银行安徽省分行统一谋划、理定思路，围绕粮食安全、乡村产业、乡村建设等领域，全方位助力“三农”主体业务加快发展。完善制度。制定《交通银行安徽省分行2023 年全面推进乡村振兴支持建设农业强省的行动方案》《交通银行安徽省分行金融服务县域发展的实施意见》等系列文件，进一步完善涉农金融机制建设，定制并上线“惠农e贷”，通过信用村数据为信用户线上提供信贷融资。“药商e贷”“蓝莓贷款”聚焦特色农产品开发，解决特色农业产业发展的融资问题。

据了解，2023年前11个月，交通银行安徽省分行涉农贷款新增近84亿元，增幅高于各项贷款平均增速12.17个百分点。其中，县域机构涉农贷款余额首次突破百亿元，增幅60.48%，成绩显著。下一步，该行将继续发挥国有大行优势，结合安徽区域特点及分行发展现状，探索服务乡村振兴有效路径，不断完善工作机制，优化产品体系，持续加大金融供给，提升服务水平，助力金融服务乡村振兴高质量发展。（胡雨松）

(责编：曹淼、李源)

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