“原以为只有厂房设备才能抵押，没想到专利还能质押，太方便了！”浙江一家科技型小微企业的负责人陈先生感慨地说。他的企业为了加大自主研发，扩大生产规模，急需一笔资金用于购置设备，但苦于没有可以抵押的固定资产，融资一度陷入困境。国家开发银行浙江分行与浙江泰隆商业银行开展转贷款合作，及时向企业提供200万元“知识产权质押贷”，解了陈先生燃眉之急。2023年，浙江分行向40家合作银行发放转贷款506亿元，为6万余户（次）小微企业提供了资金支持。

国家开发银行相关负责人介绍，2023年该行认真贯彻落实《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，立足职能定位，优化普惠金融领域转贷款业务模式，提升精细化管理水平，加大和优化对专精特新、战略性新兴产业、制造业等重点领域小微企业的金融服务，为小微企业绿色转型提供支持，进一步提升普惠金融服务质效。开发银行加强与其他金融机构分工协作，以低成本资金引导合作银行加大对小微企业融资支持力度，将转贷款精准投向亟需资金支持的领域，助力纾解小微企业融资难融资贵问题；全年发放转贷款3779亿元，支持小微企业超过37万户（次）。

在苏州，开发银行苏州分行与苏州农商银行合作“绿色专项”转贷款业务，定向用于满足小微企业在绿色制造、污水处理、资源循环利用等绿色金融领域融资需求。同时落地首单“数字人民币”转贷款2600万元，实现了转贷款场景下数字化服务模式的新突破。据苏州农商银行工作人员介绍，“我们与开发银行合作推出‘绿色转贷款’‘数币转贷款’等新模式，既提高了对小微企业的支持规模，还能对特定领域的小微企业进行精准滴灌。”2023年，苏州分行实现与苏州地区6家法人金融机构合作全覆盖，发放转贷款近166亿元，惠及小微企业、个体工商户近1.1万户（次）。

在大连，开发银行大连分行持续为合作银行提供稳定的资金来源，降低小微企业综合融资成本，打通资金到实体经济的最后一公里。“开展转贷款合作以来，开发银行帮助我们降低成本，更好地满足小微企业个性化融资需求，让小微企业的融资更便利、更实惠。”大连银行数字普惠金融事业部负责人表示。2023年，大连分行向包括大连银行在内的3家合作银行发放转贷款9.3亿元，共支持805个项目，助力推动制造业、科技型小微企业创新活力进一步释放。

国家开发银行相关负责人表示，下一步将深入贯彻落实中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，围绕做好“五篇大文章”，巩固做强特色普惠金融服务，精准支持科技创新、先进制造业、绿色低碳等领域小微企业发展，助力普惠金融高质量发展。

(责编：董童、李源)

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