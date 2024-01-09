爱因斯坦探针卫星在轨运行示意图。中国科学院国家天文台供图

人民网北京1月9日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，1月9日15时03分，我国在西昌卫星发射中心采用长征二号丙运载火箭，成功将爱因斯坦探针科学卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

爱因斯坦探针卫星是中国科学院空间科学先导专项继“悟空”“墨子号”“慧眼”“实践十号”“太极一号”“怀柔一号”“夸父一号”之后，研制发射的又一颗空间科学卫星，它是宇宙天体爆发的捕手，能精准捕捉到更加遥远和暗弱的暂现源和爆发天体，探寻来自引力波源的X射线信号，对研究恒星活动、黑洞和中子星等致密天体的形成、演化、并合等过程具有重要科学意义。

爱因斯坦探针卫星采用天文时域观测方法在软X射线波段，开展高灵敏度实时动态巡天监测，系统性地发现宇宙高能暂现和剧变天体，监测已知天体的活动性，探究其本质和物理过程。爱因斯坦探针卫星共搭载了宽视场X射线望远镜（WXT）和后随X射线望远镜（FXT）两台有效载荷。在国际上首次大规模运用了“龙虾眼”微孔阵列聚焦成像技术，探测能力国际领先，可实现灵敏度和空间分辨率1至2个数量级的提升，在进行大视场探测的同时，能够精准捕捉到宇宙中遥远暗弱的高能暂现源和转瞬即逝的未知现象，并发布预警引导天地基其它天文设备进行后随观测。卫星设计寿命5年。

中国科学院国家空间科学中心负责工程大总体和地面支撑系统的研制建设，微小卫星创新研究院负责抓总研制卫星系统，国家天文台负责科学应用系统研制建设，中国西安卫星测控中心负责实施测控系统，中国航天科技集团有限公司第一研究院负责运载火箭研制生产。此次发射是长征系列运载火箭第506次飞行。

爱因斯坦探针空间科学卫星发射瞬间。西昌卫星发射中心供图

(责编：赵竹青、吕骞)

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