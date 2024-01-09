人民网北京1月9日电 （记者乔雪峰）记者从东航获悉，1月9日，东航C919大型客机开始执行上海虹桥—北京大兴航线的商业航班，这是国产大飞机C919继上海虹桥—成都天府常态化商业运营之后，C919执行的第二条定期商业航线。

据了解，当天15时40分，东航C919执行MU5137航班从上海虹桥国际机场起飞，17时23分抵达北京大兴国际机场；返程MU5138的航班时刻为19时15分从北京大兴国际机场起飞，预计21时10分抵达上海虹桥国际机场，去程客座率超过85%，返程客座率接近100%。

京沪航线是我国最繁忙的商务航线。早在2007年，东航首家开启了“京沪空中快线”，也是国内首条“空中快线”。目前，东航在京沪航线上的航班量达到每周404班，平均每天约57班（双向）左右，覆盖早中晚全时段及北京首都、北京大兴、上海虹桥、上海浦东等4大机场。

据介绍，2024年，东航还将按计划从中国商飞接收C919飞机。随着东航C919机队不断扩大，东航将继续携手各方探索商业运营全流程、各环节运营保障经验，不断优化提升，不断“上新”C919新航线。

截至2023年12月31日，东航C919机队共累计商业运行1914.13小时，累计执行商业航班655班，承运旅客近8.2万人次。

(责编：王连香、吕骞)

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