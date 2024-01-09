人民网记者 乔雪峰

1月9日，记者从2024年全国邮政管理工作会议上获悉，预计2023年，邮政行业寄递业务量和邮政行业业务收入分别完成1620亿件和1.5万亿元，同比分别增长16.5%和13.5%。其中，快递业务量和业务收入分别完成1320亿件和1.2万亿元，同比分别增长19.5%和14.5%。

国家邮政局党组书记、局长赵冲久在会议上指出，2023年，我国邮政行业坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，在服务加快构建新发展格局、更好统筹发展和安全、推动行业高质量发展等方面取得显著成效，加快建设交通强国邮政篇章迈出坚实步伐，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步作出了积极贡献。

赵冲久指出，全系统全行业要全面准确认识邮政业发展面临的机遇和挑战，增强服务大局的责任感使命感，锚定交通强国邮政篇建设目标，把握高质量发展主题，坚持创新发展，持续提升产业链韧性，坚持协调发展，助力统一大市场建设，坚持绿色发展，提升可持续发展能力，坚持开放发展，实现包容、互惠、共赢的增长，坚持共享发展，推动成果惠及社会民生。

助力畅通循环能力不断提升

累计建成1267个县级公共寄递配送中心

据赵冲久介绍，2023年，国家邮政局加快农村寄递物流体系建设，联合中央财办等部门印发推动农村流通高质量发展指导意见，启动农村寄递物流体系建设三年行动，实施“一村一站”工程，累计建成1267个县级公共寄递配送中心、28.9万个村级寄递物流综合服务站和19万个村邮站。

深化与农村电商协同发展，开展100个农村电商快递协同发展示范区和300个快递服务现代农业示范项目创建工作，打造邮政快递业服务现代农业金牌项目143个、银牌项目20个、铜牌项目60个。邮快合作建制村覆盖率超70%，新增交邮联运邮路1300余条，农村邮路汽车化率同比提升9个百分点。

增强服务产业链供应链能力，会同工信部实施快递与制造业融合发展“5312”工程，评选山东青岛胶州区等10个试点先行区，召开全国现场会推广吉林顺丰服务中国一汽等22个快递业与制造业深度融合项目典型经验。累计建成冷链转运中心83个、冷链仓351个，投入冷链车辆3800余辆。推进国际寄递体系建设，行业累计建成境外分拨中心312个、总面积160万平方米，海外仓超300个，总面积超395万平方米。国际港澳台邮件快件业务量增速超过50%。扎实做好疫情防控转段以来保通保畅工作。

行业发展动能加速释放

使用可循环包装的邮件快件超10亿件

2023年，国家邮政局加快推进科技创新应用，提升行业绿色治理水平，打造高素质人才队伍。加快推动行业数智化转型，组织邮政业智能安检系统“华山论检”，加大智能安检、智能视频、智能语音申投诉处理技术在行业推广应用。

强化北斗导航系统等新技术应用，邮政干线车辆实现单北斗系统设备安装全覆盖。实施标准化工作五年行动计划，完成15项国标和行标研制。加快推进科技成果转化，智能车辆、智能分拣设施、智能仓库和云仓在行业广泛应用。

大力实施“9218”工程，全国电商快件不再二次包装比例超过95%，使用可循环包装的邮件快件超10亿件，回收复用质量完好的瓦楞纸箱超8.2亿个。组织开展职业技能培训46万人次，新增10.8万人取得职业技能等级证书，4454人取得快递工程专业技术职称。

行业治理效能持续深化

“不发货率”“不包邮率”明显下降

2023年，国家邮政局不断增强行业监管质效，规范快递市场秩序，提升寄递服务质量，深化国际交流合作，维护快递员合法权益。修订出台《快递市场管理办法》。深入开展快递市场秩序整顿，组织开展为期4个月的电商快件寄递服务专项整治工作，“不发货率”“不包邮率”明显下降，新疆地区快递投递量日均增长近百万件。扎实做好消费者申诉处理工作，有效申诉率保持在百万分之五以下。

会同人社部出台快递行业推进劳动合同制度专项行动方案，印发合同示范文本，为推进从业人员劳动合同签订和社会保险缴纳提供制度保障。会同全国总工会推动主要品牌快递企业总部签订全网集体合同。巩固基层快递网点优先参加工伤保险工作成果，参保率稳定在90%以上。

行业安全和应急保障水平显著提高

加强隐私运单推广应用 全行业日均使用量超3亿单

2023年，国家邮政局立足行业维护政治安全，着力维护行业安全稳定，夯实网络数据和信息安全基础，强化应急处置保障。从严开展行业“扫黄打非”工作，开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，联合公安、国家安全等16部门开展平安寄递专项行动。

实施《快递电子运单》国家标准，印发《寄递服务用户个人信息安全管理规定》，持续开展个人信息安全治理专项行动，加强隐私运单推广应用，全行业日均使用量超3亿单。加强视频巡查监管等“绿盾”工程相关信息系统应用。稳妥应对台风、地震、冰冻雨雪等自然灾害影响。

我国邮政行业仍将继续保持稳步上升态势

2024年邮政行业寄递业务量将超1700亿件

会议还明确了2024年邮政管理工作总体思路及重点任务。赵冲久提出，2024年，我国邮政行业仍将继续保持稳步上升态势，预计邮政行业寄递业务量和邮政行业业务收入分别完成1715亿件和1.6万亿元，增速6%左右；快递业务量、业务收入分别完成1425亿件和1.3万亿元，增速8%左右。

会议提出，2024年将持续深化交通强国邮政篇建设，补短板强弱项完善寄递网络体系，持续提升寄递服务质量，不断提升行业科技创新和标准化水平，坚持以高水平安全保障高质量发展，着力推动行业绿色低碳发展，认真做好快递员群体合法权益保障，持续推进有为政府建设，加强国际和港澳台交流合作等十项工作。

(责编：王连香、吕骞)

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