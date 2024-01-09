人民网北京1月9日电 （记者孙阳）今日，据商务部网站消息，商务部新闻发言人就中止《海峡两岸经济合作框架协议》部分产品关税减让进展答记者问。

有记者问：商务部发布公告认定台湾地区对大陆贸易限制措施构成贸易壁垒后，12月21日，国务院关税税则委员会发布公告，决定中止《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）部分产品关税减让。请问有何进展？后续有何安排？

商务部新闻发言人回答，根据国务院关税税则委员会2023年12月21日公告，自2024年1月1日起，大陆方面已对原产于台湾地区的丙烯、对二甲苯等12个税目进口产品，中止适用《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）协定税率，按现行有关规定执行。自公告发布以来，民进党当局未采取任何有效措施，取消对大陆的贸易限制，反而搞政治操弄，企图栽赃甩锅、回避责任。目前，有关部门正依据ECFA相关条款和有关政策法规，研究进一步采取中止ECFA早期收获农渔、机械、汽车零配件、纺织等产品关税减让等措施。

(责编：王连香、吕骞)

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