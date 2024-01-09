人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023年国内油气产量当量创新高 四川盆地2024年再获高产页岩油气流

2024年01月09日16:37 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月9日电 （记者杜燕飞）当前，作为国内油气增储上产的重要支撑，我国继续加大非常规油气勘探开发力度。位于重庆市梁平区的重点预探井——兴页9井9日试获高产页岩油气流，日产页岩油108.15立方米、页岩气1.58万立方米，四川盆地又添亿吨级原油资源阵地。

兴页9井压裂现场。受访者供图

兴页9井压裂现场。受访者供图

“近年来，针对四川盆地侏罗系陆相页岩的岩性复杂、储层薄、非均质性强等特点，我们联合高校、科研院所加强页岩油气勘探攻关，创新形成陆相页岩‘甜点’地球物理预测技术序列和陆相页岩压裂工艺技术，推动兴页9井试获高产页岩油气，实现了四川盆地侏罗系页岩油气勘探新进展。”中国石化勘探分公司相关负责人表示。

业内人士认为，作为国内油气增储上产的重要支撑，我国页岩油、页岩气等非常规油气资源储量大、分布广，成为接替能源的重要组成部分。要加大非常规油气领域的勘探开发力度，研究新理论和新工艺，实现非常规油气资源的低成本高效开发，不断提升我国油气保障能力。

国家能源局发布的最新数据显示，2023年，国内油气产量当量超过3.9亿吨，连续7年保持千万吨级快速增长势头，年均增幅达1170万吨油当量，形成新的产量增长高峰期。其中，页岩油勘探开发稳步推进，新疆吉木萨尔、大庆古龙、胜利济阳3个国家级示范区及庆城页岩油田加快建设，苏北溱潼凹陷多井型试验取得商业突破，页岩油产量突破400万吨再创新高；页岩气新区新领域获重要发现，中深层生产基地不断巩固，深层持续突破，全年产量250亿立方米。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023年国内油气产量当量创新高 四川盆地2024年再获高产页岩油气流
　　人民网北京1月9日电 （记者杜燕飞）当前，作为国内油气增储上产的重要支撑，我国继续加大非常规油气勘探开发力度。位于重庆市梁平区的重点预探井——兴页9井9日试获高产页岩油气流，日产页岩油108.15立方米、页岩气1.58万立方米，四川盆地又添亿吨级原油资源阵地。…
把握电气化机遇 业界聚焦以创新技术赋能行业能源转型
　　人民网北京1月9日电 （记者李栋）当前，在“万物电气化”时代背景下把握机遇，探索能源转型新路径，成为绿色能源、绿色建筑、绿色工业、绿色数据中心等行业的热点话题。1月9日，在主题为“能源未来、创新驱动”2024年ABB电气创新周上，业内人士认为，在全球电气化进程加速的背景下，要持续捕捉增长契机，助力城市低碳发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部