人民网北京1月9日电 （记者杜燕飞）当前，作为国内油气增储上产的重要支撑，我国继续加大非常规油气勘探开发力度。位于重庆市梁平区的重点预探井——兴页9井9日试获高产页岩油气流，日产页岩油108.15立方米、页岩气1.58万立方米，四川盆地又添亿吨级原油资源阵地。

兴页9井压裂现场。受访者供图

“近年来，针对四川盆地侏罗系陆相页岩的岩性复杂、储层薄、非均质性强等特点，我们联合高校、科研院所加强页岩油气勘探攻关，创新形成陆相页岩‘甜点’地球物理预测技术序列和陆相页岩压裂工艺技术，推动兴页9井试获高产页岩油气，实现了四川盆地侏罗系页岩油气勘探新进展。”中国石化勘探分公司相关负责人表示。

业内人士认为，作为国内油气增储上产的重要支撑，我国页岩油、页岩气等非常规油气资源储量大、分布广，成为接替能源的重要组成部分。要加大非常规油气领域的勘探开发力度，研究新理论和新工艺，实现非常规油气资源的低成本高效开发，不断提升我国油气保障能力。

国家能源局发布的最新数据显示，2023年，国内油气产量当量超过3.9亿吨，连续7年保持千万吨级快速增长势头，年均增幅达1170万吨油当量，形成新的产量增长高峰期。其中，页岩油勘探开发稳步推进，新疆吉木萨尔、大庆古龙、胜利济阳3个国家级示范区及庆城页岩油田加快建设，苏北溱潼凹陷多井型试验取得商业突破，页岩油产量突破400万吨再创新高；页岩气新区新领域获重要发现，中深层生产基地不断巩固，深层持续突破，全年产量250亿立方米。

(责编：王连香、吕骞)

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