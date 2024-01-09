人民网北京1月9日电 （记者李栋）当前，在“万物电气化”时代背景下把握机遇，探索能源转型新路径，成为绿色能源、绿色建筑、绿色工业、绿色数据中心等行业的热点话题。1月9日，在主题为“能源未来、创新驱动”2024年ABB电气创新周上，业内人士认为，在全球电气化进程加速的背景下，要持续捕捉增长契机，助力城市低碳发展。

厦门市副市长庄荣良表示，当前，厦门正加快打造“4+4+6”现代化产业体系，前瞻布局新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备制造等新赛道，加快建设5G网络、智算中心等新型基础设施，不断拓展产业高质量发展空间，着力推动产业高端化、智能化、绿色化发展。“希望ABB持续扩大研发和产业布局，加大创新成果转化力度，积极参与厦门高端装备制造建设和数字化转型，助力城市低碳发展。”

如何助力中国能源系统和能源体系转型发展？在国家应对气候变化战略研究和国际合作中心创始主任李俊峰看来，能源转型的本质是从资源依赖走向技术依赖的过程，新型能源体系的建设是转型的关键，也是重大的投资机遇。

“要通过技术本身和市场机制的创新来推动能源体系的发展，建立起清洁、智能和安全的能源系统，满足经济发展和人民生活水平提高所带来高质量电量的持续增长需求。”李俊峰说。

当前，在“双碳”目标背景下，分布式能源规模化发展，配电网面临新能源高效消纳与负荷可靠供应的双重挑战，配电网形态有待升级。据了解，ABB在本次创新周上分享的多种解决方案，以及在储能、光伏、UPS电池、电驱船、轨道交通、建筑等领域的探索。

ABB电气中国总裁赵永占表示，企业将持续投身技术创新，推动创新成果的转化和落地，以电气化、数字化、自动化为核心，运用新技术帮助用户应对能源转型带来的挑战，赋能新型能源体系、新型电力系统。

此外，创新周期间还举办了能源、建筑、工业、数据中心四大行业论坛，探讨能源转型背景下各行业的发展机遇。

(责编：王连香、吕骞)

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