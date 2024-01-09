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聚焦行业发展新趋势 多方共话互联网发展新篇章

2024年01月09日16:48 | 来源：人民网
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人民网北京1月9日电 （记者许维娜）日前，由中国互联网协会主办的2024（第十四届）中国互联网产业年会在京举办。本次年会主题为“激发数字活力 赋能产业升级”。

中国互联网协会副理事长黄澄清在致辞中表示，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，更是中国全功能接入国际互联网30周年，互联网行业要进一步增强责任感、使命感、紧迫感，促进数字经济持续健康发展，为赋能新型工业化、推进中国式现代化作出新的更大贡献。

他认为，要牢牢把握：一个原则即坚定不移走中国特色互联网发展道路；两个重点即坚定不移促进数实融合、深化网络惠民；三个要素即坚定不移做好基础建设、技术创新、安全保障。

中国工程院院士、中国互联网协会咨询委员会主任邬贺铨作了题为《互联网的半甲子，大模型的新风口》的主旨报告。他介绍了与老百姓生活紧密相关的手机大模型所发挥的作用，丰富了数智化生活、扩展了手机的智能、催生了消费应用升级等。他表示，数智化企业成为经济增长的主要引擎。三十年来全球市值前十强从金融到IT再到能源，近十年来数字化科技创新和平台企业为主导，现在位居前列的以数智化企业为主。从生成式AI到通用AI将成为今后十年的新风口。

在“年度盘点”环节，中国互联网协会常务副秘书长陈家春发布了"2023年影响中国互联网行业发展的十件大事"。“十件大事”研究工作全面展示了行业创新应用和发展成果，真实反映了中国互联网产业发展最新趋势，为互联网从业者在未来一年的开拓创新提供参考和启示。

中国互联网协会副秘书长裴玮介绍了首届“金灵光杯”中国互联网创新大赛情况，她指出，本届大赛将由中国信息通信研究院、清华大学等多个单位承办。参赛对象面向全球范围内的政府部门、国际组织、社会团体、科研机构、高校、企业等主体。大赛突出创新性和示范性，参赛内容聚焦科技前沿趋势和产业发展热点，发现一批技术先进、应用成效显著的优秀项目，激发互联网行业的创新活力，推动互联网技术进步，助力互联网产业升级，促进数实融合。颁奖仪式计划在2024（第二十三届）中国互联网大会期间举行。

据悉，中国互联网产业年会由中国互联网协会主办，至今已成功举办14届，大会以“发掘创新力量、解读产业活力、把握行业热点、盘点年度大事”为目标，通过报告发布、数据整理、高端对话、观点碰撞，深度勾勒互联网行业发展趋势及发力点，多角度探讨互联网与其他领域深度融合所带来的机遇与挑战，对未来互联网的发展有重要预测作用和参考价值。

(责编：王连香、吕骞)
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