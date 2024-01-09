人民网北京1月9日电 （记者孙博洋）近年来，电商直播作为创新消费模式成为优质农产品走向餐桌的重要渠道。8日，在北京举行的头雁主播推介活动暨全国名特优新农产品专项推介活动上，农业主管部门、业内专家学者对电商直播助力乡村振兴等议题进行了研讨交流。

农业农村部国家首席兽医师（官）李金祥表示，农业农村部和财政部联合印发了《乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目实施方案》，希望农影中心和农安中心等相关部门优化项目实施，提升人才培育质量，推介更多更好的名特优新农产品，希望广大电商平台、供应链企业借机开展多领域、多层次、多元化的产销对接活动，依靠乡村主播人才梯队，打通产销对接大动脉，畅通农产品流通大循环，帮助农民把收成变收入；让优质农产品卖出好价钱，营造全社会关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围。

中国农业电影电视中心党委书记、主任、总编辑宁启文表示，将通过推介活动充分发挥主流媒体优势，全媒体联动，发展主播经济，培育优质供应链，讲好“三农”主播故事、农业品牌故事，优化提升农业品牌市场渠道，形成主流传播矩阵效应，切实增强农业品牌影响力和竞争力，聚力锻造国家农业品牌。

农业农村部农产品质量安全中心主任孔亮表示，中心近两年致力于构建“优质农品”进“优质电商”“优质直播”产销对接新模式，通过此次活动，与农影中心一起搭建头雁主播和全国名特优新农产品合作宣展平台，是一次帮助各地政府和生产经营单位品牌打造的积极尝试和有益探索。

他表示，期待能够以强农、富农为核心，以多样化的特色农业资源为基础，以农业科技为支撑，以质量安全为保证，以深厚的文化底蕴和独特的品质为灵魂，探索出一条具有中国特色的农业品牌化道路。

据中国农业电影电视中心副主任庞博介绍，下一步头雁活动组委会将在全国各省市落地主播推介活动，通过各地承办方向头雁组委会推荐主播和供应链企业，经过培训和层层选拔，不断提高主播直播营销水平和推介能力。

(责编：王连香、吕骞)

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