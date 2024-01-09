人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

促进农产品消费 业界聚焦电商助农兴农

2024年01月09日17:13 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月9日电 （记者孙博洋）近年来，电商直播作为创新消费模式成为优质农产品走向餐桌的重要渠道。8日，在北京举行的头雁主播推介活动暨全国名特优新农产品专项推介活动上，农业主管部门、业内专家学者对电商直播助力乡村振兴等议题进行了研讨交流。

农业农村部国家首席兽医师（官）李金祥表示，农业农村部和财政部联合印发了《乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目实施方案》，希望农影中心和农安中心等相关部门优化项目实施，提升人才培育质量，推介更多更好的名特优新农产品，希望广大电商平台、供应链企业借机开展多领域、多层次、多元化的产销对接活动，依靠乡村主播人才梯队，打通产销对接大动脉，畅通农产品流通大循环，帮助农民把收成变收入；让优质农产品卖出好价钱，营造全社会关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围。

中国农业电影电视中心党委书记、主任、总编辑宁启文表示，将通过推介活动充分发挥主流媒体优势，全媒体联动，发展主播经济，培育优质供应链，讲好“三农”主播故事、农业品牌故事，优化提升农业品牌市场渠道，形成主流传播矩阵效应，切实增强农业品牌影响力和竞争力，聚力锻造国家农业品牌。

农业农村部农产品质量安全中心主任孔亮表示，中心近两年致力于构建“优质农品”进“优质电商”“优质直播”产销对接新模式，通过此次活动，与农影中心一起搭建头雁主播和全国名特优新农产品合作宣展平台，是一次帮助各地政府和生产经营单位品牌打造的积极尝试和有益探索。

他表示，期待能够以强农、富农为核心，以多样化的特色农业资源为基础，以农业科技为支撑，以质量安全为保证，以深厚的文化底蕴和独特的品质为灵魂，探索出一条具有中国特色的农业品牌化道路。

据中国农业电影电视中心副主任庞博介绍，下一步头雁活动组委会将在全国各省市落地主播推介活动，通过各地承办方向头雁组委会推荐主播和供应链企业，经过培训和层层选拔，不断提高主播直播营销水平和推介能力。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
促进农产品消费 业界聚焦电商助农兴农
　　人民网北京1月9日电 （记者孙博洋）近年来，电商直播作为创新消费模式成为优质农产品走向餐桌的重要渠道。8日，在北京举行的头雁主播推介活动暨全国名特优新农产品专项推介活动上，农业主管部门、业内专家学者对电商直播助力乡村振兴等议题进行了研讨交流。…
聚焦行业发展新趋势 多方共话互联网发展新篇章
　　人民网北京1月9日电 （记者许维娜）日前，由中国互联网协会主办的2024（第十四届）中国互联网产业年会在京举办。本次年会主题为“激发数字活力 赋能产业升级”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部