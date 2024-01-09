人民网北京1月9日电 （记者王震）据深交所网站消息，时隔近7年，涉案6450万元的四维图新起诉百度侵权案迎来二审终审判决。

今日上午，上市公司四维图新发布关于公司诉讼百度著作权侵权及不正当竞争二审终审判决胜诉的公告。公告称，近日公司收到《北京市高级人民法院民事判决书》，对该案作出终审判决：驳回上诉，维持原判。

公告介绍，2017年，四维图新就与北京百度网讯科技有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司、百度云计算技术（北京）有限公司的著作权侵权及不正当竞争纠纷向北京知识产权法院提起诉讼。四维图新认为，百度公司在双方合同到期未予续约的情况下，仍然继续使用四维图新提供的电子地图通过电脑端、手机终端等途径向公众提供电子地图产品，以及超出原有合同范围在车载相关应用上提供电子地图。上述行为，严重侵害四维图新就其电子地图作品享有的署名权、修改权、复制权、信息网络传播权，还严重违背商业诚信原则，扰乱了市场竞争秩序，构成不正当竞争行为，损害了四维图新合法权益。

2020年11月，该案一审判决百度公司停止侵权行为，并向原告四维图新连带赔偿经济损失6450万元。一审判决后，百度提起上诉，北京市高级人民法院于2021年4月2日受理，于2021年12月17日公开开庭审理。

针对最新判决结果，百度公司回复记者称，百度地图在2016年与四维的合同终止后，使用的是自采数据，并非四维数据。百度将向最高人民法院申请再审。百度公司同时透露，其已对四维图新涉嫌侵犯百度地图著作权及不正当竞争行为发起诉讼。

(责编：王震、吕骞)

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