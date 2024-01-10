1月9日，由中国国际进口博览局、人民网舆情数据中心联合编制的《第六届中国国际进口博览会传播影响力报告》（下称《报告》）正式发布。

人民网舆情数据中心主任、人民在线总经理赵秀梅解读《报告》

人民网舆情数据中心主任、人民在线总经理赵秀梅对《报告》进行了解读。《报告》指出，本届进博会累计曝光量超百亿次，境内主流媒体、境外知名媒体、境内外社交媒体平台、境内外线下传播等多渠道形成合力，传播影响力持续扩大。

《报告》显示，本届进博会主要有五大特点：一是释放进博强音，围绕大局“扩声量”；二是提振社会信心，主流舆论“高评价”；三是扩大国际影响，进博会IP“强传播”；四是各类活动丰富，开放合作“聚共识”；五是聚焦展商展品，展会传播“增质效”。

《报告》总结了本届进博会的热点词语，其中“三大定位”成为新热词。“一带一路”“共建共享”受到关注。“高水平开放”“中国市场”“合作共赢”“虹桥论坛”持续成为高热词语，多方表达对中国发展前景的信心。

《第六届中国国际进口博览会传播影响力报告》

《报告》分析称，从总曝光量看，本届进博会“百亿”级热度，主要来自境内社交媒体平台。其中，微博平台内，主要高热话题累计浏览量超50亿次。抖音、快手等视频平台，相关话题累计浏览量超20亿次。进博会官网全年总访问量超10亿人次。境内、境外多渠道传播累计覆盖约20亿人次。

《报告》提到，在境外传播方面，本届进博会相关境外信息近4万条，触达近100个国家和地区的近12亿海外受众。本届进博会境外传播主要有三方面亮点：一是线下传播，立体展现了“进博”大IP；二是海外社交媒体平台，成为重要的传播阵地；三是重大外交活动，推动进博会境外传播。

《报告》指出，今年，生动鲜活厚重的“进博故事”引领年度宣传，“IP”传播成为亮点。今年的进博故事角度由“写人”转为“叙事”，内容由侧重“广度”转为挖掘“深度”，制作由“以编为主”过渡为“采编结合”，通过“小切口”讲述“大意义”，展示中国“共享开放未来”的承诺与决心。各大媒体通过“进博故事”讲好“中国故事”，舆论反响热烈。

作为进博会召开后的重磅盘点，人民网舆情数据中心已连续6年与中国国际进口博览局合作编制此项报告，旨在总结进博会传播特点，梳理相关经验，助力各方共享机遇，进一步提升传播质效。

(责编：曹淼、李源)

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