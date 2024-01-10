外贸是经济发展的重要“晴雨表”，是拉动经济增长的“三驾马车”之一。2023年，我国外贸发展顶住外部压力，韧性持续显现，外贸“新三样”、跨境电商凭借亮眼的表现，成为外贸发展新动能。

在2023年12月召开的中央经济工作会议上，“加快培育外贸新动能”被重点提及，其中提出“拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口”等具体部署。值得注意的是，拓展“中间品贸易”被排在首位。

中间品是指用于生产其他商品和服务的产品，比如生产过程中的原材料、零部件等，是国际产业链、供应链合作最为紧密的产品。例如，2023年爆火的外贸“新三样”中，生产锂电池用到的电芯、生产光伏板用到的涂锡铜带就是中间品。

放眼全球，中间品贸易已经是当今国际贸易的主体，也是中国进出口贸易的主体。去年1至11月，中国对RCEP成员国（中、日、韩、澳大利亚、新西兰和东盟十国）的中间品出口，比2021年同期增长17.4%，是RCEP区域内最大的中间品贸易国。

据2023年博鳌亚洲论坛发布的报告显示，尽管近几年国际贸易摩擦不断，但亚洲在全球价值链产品竞争中优势突出，而中国则在亚洲国家中保持了中间品贸易的主导地位。报告数据显示，在交易量最大的22种中间品中，中国有20种处于领先地位，包括橡胶轮胎、纸和纸板、纱线、纺织品、龙头、轴承等。

拓展中间品贸易，反映我国制造业正在转型升级，制造业水平实现大幅提升。中间品贸易相对于最终品贸易而言，除了作为商品进行交易以外，还是知识与技术的载体，也是中国由贸易大国向贸易强国过渡的关键所在。

在产业全球化时代，“会做的全部自己做”早已不是最优选项。当前，世界百年未有之大变局加速演进，逆全球化、贸易保护主义等思潮抬头，强调拓展中间品贸易，进一步表明了中国更加积极主动地参与经济全球化和产业链供应链合作，是为推动世界经济复苏释放了更多“中国红利”。

出品人 叶蓁蓁

总策划 赵强

总监制 孙海峰

制片人 章斐然 谢婷

监制 吕骞 梁爽

策划 陈键 李佳

文案 王震

摄像 史新培 郝雯悦（实习） 王智阳（实习）

出镜 申佳平

剪辑 史新培

设计 林珊珊 赵若楠（实习生） 张晨（实习生）

包装 赵晨

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(责编：申佳平、吕骞)

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