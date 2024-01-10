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活力持续向好、内生动力增长 中国经济整体稳定恢复

2024年01月10日08:59 | 来源：央视网
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原标题：活力持续向好、内生动力增长 中国经济整体稳定恢复

　　透过数据看中国经济。近日，一批经济数据陆续发布，2023年全年收购粮食超4亿吨、我国寄递业务量超1600亿件、全国油气产量当量创新高……多项数据显示，我国经济活力持续向好，经济整体将稳定恢复。

　　2023年全年收购粮食超4亿吨

　　1月9日，据全国粮食和物资储备工作会议，2023年全年收购粮食超4亿吨。目前，主产区累计收购2023年新季秋粮近1.2亿吨，秋粮总体收购进度约6成，进度快于上年。预计2023年度，秋粮收购总量将达近年来最高水平。

　　2023年全国粮食总产量达13908.2亿斤，比上年增长1.3%，连续9年稳定在1.3万亿斤以上，粮食市场保持平稳运行，国家储备实力和应急保障能力进一步增强，为经济回升向好和高质量发展，提供有力支撑。

　　2023年国家铁路客货运量均创历史新高

　　1月9日，据国铁集团，2023年国家铁路完成旅客发送量36.8亿人次，高峰日发送旅客突破2000万人次，全年和高峰日旅客发送量均创历史新高。

　　2023年，国家铁路完成货物发送量39.1亿吨，再创历史新高。其中，中欧班列全年累计开行1.7万列、发送190万标箱，同比分别增长6%、18%，西部陆海新通道班列全年发送86万标箱，同比增长14%。

　　2023年我国寄递业务量超1600亿件

　　1月9日，国家邮政局数据显示，2023年邮政行业寄递业务量、业务收入分别完成1620亿件、1.5万亿元，分别同比增长16.5%、13.5%。

　　预计2024年，行业仍将继续保持稳步上升态势，邮政行业寄递业务量、邮政行业业务收入将分别完成1715亿件、1.6万亿元，增速6%左右；快递业务量、业务收入将分别完成1425亿件、1.3万亿元，增速8%左右。

　　△1月9日，《新闻联播》报道《全国油气产量当量连续7年保持快速增长势头》。

　　2023年全国油气产量当量创新高

　　1月9日，据国家能源局，2023年国内油气产量当量超3.9亿吨，创历史新高，连续7年保持千万吨级快速增长势头，年均增幅达1170万吨油当量。

　　2023年，全国原油产量达到2.08亿吨，与2022年相比增产300万吨以上；全国天然气产量达2300亿立方米，连续7年保持百亿立方米增产势头。

　　我国经营主体活力持续向好

　　国家税务总局最新数据，2023年前11个月，到税务部门新办理税种认定、发票领用、申报纳税等涉税事项的经营主体1515.1万户，同比增长25.4%，其中，当年即领用发票、有收入申报的税收活跃户1055.7万户，占全部新办户69.7%，同比提高3.1个百分点，我国经营主体活力持续向好。

　　面向农民工开展大规模职业技能培训

　　近日，人力资源社会保障部提出，将面向广大农民工群体开展大规模、广覆盖、多形式的职业技能培训，促进农民工技能提升和就业创业。

　　支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革

　　1月9日，国家发展改革委、商务部、市场监管总局联合出台多项举措，从提升种业行业准入效能、放宽医药和医疗器械市场准入等方面，支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革。

　　支持福建探索海峡两岸融合发展新路

　　近日，商务部、中央台办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《关于经贸领域支持福建探索海峡两岸融合发展新路若干措施的通知》，从五个方面提出14项措施。

　　这五个方面包括：支持福建扩大对台开放合作；支持福建对台贸易高质量发展；深化闽台优势产业融合发展；助力在闽台企融入国内大循环；促进重点区域加快融合发展。

今年春运民航运输旅客预计达8000万人次

　　据预测，2024年春运期间全民航日均保障航班将达1.65万班，运输旅客量将达8000万人次，日均200万人次。截至2023年底，我国国际客运定期航班恢复至每周4782班（每个往返计为一班），其中，中方航空公司执行占比67%，外国航空公司执行占比33%。

　　分析报告：今年我国经济将平稳运行、稳中有进

　　1月9日，中国科学院预测科学研究中心发布分析报告，预测2024年我国经济内生动力平稳增长，投资增速较2023年加快，最终消费将稳步增长，经济整体将持续稳定恢复，我国国际收支将总体保持平稳态势。

(责编：申佳平、陈键)
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