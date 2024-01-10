原标题：快递业“跑”出加速度 “进村”“进厂”激发新潜能

1月9日，国家邮政局召开2024年全国邮政管理工作会议，邮政快递业亮出2023年答卷。2023年，我国邮政行业寄递业务量和邮政行业业务收入分别完成1620亿件和1.5万亿元，同比分别增长16.5%和13.5%。其中，快递业务量和业务收入分别达1320亿件和1.2万亿元，同比分别增长19.5%和14.5%。这意味着，2023年我国快递量连续突破了1200亿件、1300亿件两个关口，建设交通强国邮政篇迈出坚实步伐。

2023年，随着我国一系列稳增长、促民生、提信心政策的落地，我国经济内生动力不断增强，物流快递业发展不断迸发出新的火花。国家邮政局局长赵冲久表示，2023年，国家邮政局积极推进交通强国邮政篇建设，更好服务国家战略，在畅通国内国际物流、“一带一路”建设、促进区域协调发展、推动乡村振兴等方面发挥了重要作用。

进入业务量“月均超百亿”新阶段，我国邮政快递业展现出不少亮点和巨大潜力。

赵冲久表示，2023年，邮政快递业积极服务乡村振兴战略，加快健全县乡村寄递服务网络，启动农村寄递物流体系建设三年行动，实施“一村一站”工程，累计建成1267个县级公共寄递配送中心、28.9万个村级寄递物流综合服务站和19万个村邮站。此外，邮快合作和农村“客货邮”融合发展，邮快合作建制村覆盖率超70%，新增交邮联运邮路1300余条，农村邮路汽车化率同比提升9个百分点。

据国家邮政局邮政业安全中心数据管理处副处长许良锋介绍，截至2022年底，我国符合条件的建制村基本实现“村村通快递”。990个县级寄递共配中心、27.8万个村级寄递服务网点为每天超1亿件快递在农村快速流转提供有力支撑。分区域看，东部地区以水产、海鲜、精深加工类产品为主；中部地区以粮油实物、药材为主；西部地区以水果、调味品为主。分类型看，生鲜类占绝大多数，精深加工类产品快步进入快递网络。

以东北地区为例，随着东北地区“快递进村”工程的推进，逐步完善的快递基础设施及服务体系有力带动了各地乡村电商产业发展，电商成为宣传农业品牌、吸纳农村劳动力就业和农民自主创业的重要渠道。农民通过快递服务可以便捷地将东北粮销往外地，畅通了“从田间到舌尖”的供货渠道，提升东北粮销量，促进农民创收增收。

根据京东消费及产业发展研究院此前发布的《2023丰收节——线上农产品消费报告》显示，2023年1月至8月，京东平台销售的米、杂粮增长超过91%。从京东销售数据来看，东北三省售出了全国64%的米面杂粮。

快递“下乡”“进村”正不断激发乡村振兴的无限潜能。“借助全国农特产品包裹地图，我们将打造更多快递服务现代农业的优质项目，让更多农特产品通过快递网络，实现“昨天在树上，今天在路上，明天在消费者手上”的目标。”国家邮政局有关负责人表示，下一步将在网点布局、网络构建和产业融合上持续发力，借助数智协同，为广大农民提供更加安全、便捷、高效的快递服务，推进农特产品与市场有效对接，更好服务乡村振兴。

“进厂”是快递业又一发力点。赵冲久说，增强服务产业链供应链能力，国家邮政局会同工信部实施快递与制造业融合发展“5312”工程，大力发展线边物流、仓配一体和供应链管理等业务。

以中德（沈阳）高端装备制造产业园为例，“快递进厂”提高了制造企业的运转效率。最快的订单，从16时接到订单进厂取货，到第二天中午12时前派件上门，只用了18个小时便完成了近3000公里的运送。

为了更好地实现产业快速发展和升级，辽宁全力推动物流业制造业“两业”融合。汽车及零部件产业是辽宁地区重点产业。据悉，仅顺丰速运辽宁区大潘速运营业点，服务范围包括产业园内30余家汽车及零部件制造企业，单日业务量超过300件，年业务量超过10万件。

业内人士认为，2024年邮政快递业仍有较强的发展预期。

“2024年行业仍将继续保持稳步上升态势。”赵冲久表示，在邮政管理工作上，将持续深化交通强国邮政篇建设，补短板强弱项完善寄递网络体系，持续提升寄递服务质量。预计2024年邮政行业寄递业务量和邮政行业业务收入将分别完成1715亿件和1.6万亿元，增速6%左右；快递业务量和业务收入分别完成1425亿件和1.3万亿元，增速8%左右。

(责编：申佳平、陈键)

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