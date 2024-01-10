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2023年前11个月全国新办涉税经营主体超1500万户

本报记者 陈晨
2024年01月10日09:00 | 来源：光明日报
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原标题：2023年前11个月全国新办涉税经营主体超1500万户

国家税务总局9日发布的最新数据显示，2023年1至11月，到税务部门新办理税种认定、发票领用、申报纳税等涉税事项的经营主体（以下简称“新办涉税经营主体”）达1515.1万户，同比增长25.4%，两年平均增长11.9%。

“涉税经营主体是经济运行的‘晴雨表’，也是感知市场温度的敏锐触角。”国家税务总局征管和科技发展司司长练奇峰介绍，2023年前11个月新办涉税经营主体中，当年即领用发票、有收入申报的税收活跃户达1055.7万户，占比69.7%，较上一年同期提高3.1个百分点，表明涉税经营主体活跃向好。

从产业发展结构看，2023年前11个月，以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的“三新”经济新办涉税经营主体达455.4万户，占全部新办户的30.1%，较上一年同期提高2.5个百分点。其中，互联网信息技术服务业新办户数同比增长32%，实现较快增长。从区域分布看，2023年前11个月，长三角、珠三角、京津冀、成渝四大经济圈累计新办涉税经营主体699.4万户，占全部新办户的46.2%。

2023年，国家税务总局以连续十年开展的“便民办税春风行动”为契机，先后分五批推出109条便民办税缴费措施，包括推进“政策找人”、开展“春雨润苗”专项行动、上线“新办智能开业”功能等具体举措，全力护航涉税经营主体高质量发展。不久前，国家税务总局联合财政部发布《支持小微企业和个体工商户发展税费优惠政策指引（2.0）》，为涉税经营主体进一步梳理税费优惠政策，让服务的“春风”吹暖市场。

国家税务总局纳税服务司司长沈新国表示，下一步，税务部门将持续落实好结构性减税降费政策，特别是支持科技创新和制造业发展的各项税费优惠政策，推进新办涉税经营主体发展壮大，为持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长积极贡献力量。

(责编：申佳平、陈键)
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