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低空经济振翅高飞

本报记者 马荣瑞 常 河
2024年01月10日09:01 | 来源：光明日报
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原标题：低空经济振翅高飞

无人机物流、应急救援、飞机观光……随着各类政策放开与技术突破，低空经济开始走进大众视野，为交通物流、文旅融合等应用场景不断赋能。

2013年，安徽省芜湖市抢滩布局航空产业，芜宣机场与芜湖航空产业园“落户”芜湖湾沚区，拉开了当地通用航空产业发展的序幕。

十年磨一剑，截至2023年，芜湖已形成涵盖航空新材料、通航整机、临空经济、低空运营等产业链，聚集研发、制造、运维等企业近200个，培育了12个低空制造细分领域的“单打冠军”！航空产业园区也从最初8.49平方公里的“小步慢跑”，到业已建成23平方公里的现实规模，再到56平方公里的远期规划，基本实现“不出园区便可生产一架国产通用飞机”。

“芜湖是我国低空经济发展的样板，在全国26个通航产业综合示范区中，希望芜湖能成为低空经济的排头兵。”2023年9月，在芜湖举办的2023低空经济发展大会上，中国工程院院士吴一戎如是说。

在芜湖，通航产业产值从2016年的50亿元增长到2022年的316亿元，成为安徽低空经济发展的排头兵。

发展通用航空产业离不开创新平台建设。通过构建“政产学研用金”创新创业共同体，芜湖市与北航、南航、西工大等大院大所建立战略合作关系，园区企业攻克24项卡脖子技术；按照市场逻辑，芜湖编制航空产业优势细分领域招商图谱和重大项目清单，招引项目从已有的“专精特新”航空产品市场向航天、卫星领域拓展；借助资本力量，芜湖通航产业打造出“引进团队—国资引领—项目落地—股权退出—循环发展”的投资链条闭环；而应用生态理念，芜湖将国家通航产业装备的研发制造、商业应用、教育科普等环节叠加重塑，努力打造具有全国重要影响力的航空产业集群。

芜湖低空经济的高速发展离不开政策的“东风”。2021年，安徽省获批低空空域管理改革试点，成为全国第三个、长三角第一个全域试点省份。根据《芜湖市低空经济高质量发展行动方案（2023—2025年）》，到2025年，芜湖低空经济相关企业数量力争突破300家，低空产业产值预计达500亿元，在航空整机、航材、主控芯片等方面实现关键核心技术突破，国产核心零部件本地化率超过90%。届时，低空经济将成为芜湖发展的强劲增长极！

“芜湖将进一步加强基础设施建设，推进芜宣机场改扩建工程、芜湖专业航空货运枢纽港等项目建设，同时率先建立低空智联体系，统筹推进智能融合低空系统平台，让飞行器造得出、飞得畅。”芜湖市委常委、常务副市长张东在接受采访时说。

（本报记者 马荣瑞 常 河）

(责编：申佳平、陈键)
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