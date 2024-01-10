人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023年我国油气产量当量超3.9亿吨

记者 张 翼
2024年01月10日09:01 | 来源：光明日报
小字号

原标题：2023年我国油气产量当量超3.9亿吨

9日从国家能源局获悉，2023年我国国内油气产量当量超过3.9亿吨，连续7年保持千万吨级快速增长势头，年均增幅达1170万吨油当量，形成新的产量增长高峰期。

数据显示，2023年原油产量达2.08亿吨，同比增产300万吨以上，较2018年大幅增产近1900万吨，国内原油2亿吨长期稳产的基本盘进一步夯实。海洋原油大幅上产成为关键增量，产量突破6200万吨，连续4年占全国石油增产量的60%以上。页岩油勘探开发稳步推进，新疆吉木萨尔、大庆古龙、胜利济阳3个国家级示范区及庆城页岩油田加快建设，苏北溱潼凹陷多井型试验取得商业突破，页岩油产量突破400万吨，再创新高。陆上深层-超深层勘探开发持续获得重大发现，高效建成多个深层大油田，我国已成为全球陆上6000米以深超深层油气领域引领者。

2023年，天然气产量达2300亿立方米，连续7年保持百亿立方米增产势头。四川、鄂尔多斯、塔里木三大盆地是增产主阵地，2018年以来增产量占全国天然气总增产量的70%。非常规天然气产量突破960亿立方米，占天然气总产量的43%，成为天然气增储上产的重要增长极。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》｜中间品，为何能在全球“爆单”？
　　外贸是经济发展的重要“晴雨表”，是拉动经济增长的“三驾马车”之一。2023年，我国外贸发展顶住外部压力，韧性持续显现，外贸“新三样”、跨境电商凭借亮眼的表现，成为外贸发展新动能。…
商务部：研究进一步采取中止《海峡两岸经济合作框架协议》部分产品关税减让措施
　　人民网北京1月9日电 （记者孙阳）今日，据商务部网站消息，商务部新闻发言人就中止《海峡两岸经济合作框架协议》部分产品关税减让进展答记者问。 有记者问：商务部发布公告认定台湾地区对大陆贸易限制措施构成贸易壁垒后，12月21日，国务院关税税则委员会发布公告，决定中止《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）部分产品关税减让。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部