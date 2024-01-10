雍 黎

原标题：电动汽车有了火灾防范安全指数 首批测评情况发布

1月9日，新能源汽车火灾安全技术交流会暨中国电动汽车火灾安全指数(以下简称“安全指数”)首批测评情况发布会在北京举行。

安全指数由招商局检测车辆技术研究院有限公司(以下简称“招商车研”)和北京理工大学电动车辆国家工程研究中心等单位联合发布。

填补空白 四方面评测电动汽车火灾安全

“电动汽车起火突发性强、危害大，导致了消费者的安全顾虑。”中国工程院院士、北京理工大学教授孙逢春表示，火灾事故也是继里程焦虑和充电焦虑后，电动汽车产业亟须解决的第三大难题，严重制约了产业的持续健康发展。

“历年电动汽车火灾事故统计数据显示，电池系统故障、高电压系统故障和电子电器部件故障是电动汽车起火的三大主要因素。”招商车研新能源研究室主任、火灾指数总负责人陈斌介绍，这些问题不仅需要电池制造厂面对，更需要整车企业和全行业来共同解决。

据介绍，目前行业对新能源汽车火灾的体系化研究不足，新能源汽车火灾目前急需攻克的五大难题为设计难、验证难、监管难、消防难和调查难。

对此，招商车研、北京理工大学电动车辆国家工程研究中心等单位于去年5月联合发布了中国电动汽车火灾安全指数，围绕电动汽车火灾安全提示、应急救援、火灾防护和数据联动4个方面对已经上市的新能源汽车进行测试评价。

“安全指数填补了新能源整车火灾技术标准空白。”孙逢春表示，安全指数是检验检测技术在支撑新能源汽车安全发展方面的一次重要尝试，通过全面精准评价整车系统安全，促进企业不断提升整车安全技术水平，也让消费者直观了解测评车辆的安全性。

中国消费品质量安全促进会副理事长兼秘书长王昆表示，火灾指数的建立与完善，旨在为整个行业提供一个具有权威性和科学性的评价标准。

中国汽车工业协会副秘书长李邵华表示，统筹发展和安全的关系，加快构建新能源汽车安全保障体系，提升新能源汽车安全性水平，是保证我国新能源汽车产业全球化竞争力和长期可持续高质量发展的基本和前提。

测试总体良好 部分功能需要完善

“去年，我们通过网络评选确定了首批参与测试的6款车辆，自费从市场购买。”陈斌介绍，首批6款测评车辆整体表现良好，不过部分功能有待完善，主要是在安全提示和火灾防护方面。

测评显示，首批车辆中存在着高温预警不及时，甚至无预警；车门应急开关功能完善，但机械式应急开关设置位置可操作性存在不足等问题。

陈斌表示，截至目前，团队已经为国内外20余家整车制造企业，提供整车火灾技术服务50余次。基于大量的理论和试验研究，他们理清了电动汽车火灾发生发展的过程。值得一提的是，起火试验中的所有车辆在5分钟内都不会进入危险状态，一次性成功率达100%，均符合国家要求。通过主动降温、气凝胶等主被动热安全措施的加持，目前汽车发生热失控后起火的概率约为42%。

“热失控后到底是开窗还是关窗，各家车企标准不一，但我们通过试验显示，做好车门应急开关设置要比开窗安全得多。”陈斌表示，针对首批测评情况，他们从4个方面给出了优化建议，比如安全提示建议采用文字和声音同时进行报警，一定要直观、清晰、醒目。应急救援方面，在发生热失控、起火等情况时，车辆应自动解锁，配备电子门锁的车辆应设置机械式应急开关，要显而易见、操作方便；建议企业建立与车主和车辆的紧急联动机制，一定要及时做出紧急处置措施，减少生命财产损失。

新能源汽车火灾安全技术交流会上，《电动汽车火灾安全技术研究报告(蓝皮书)》和2024年中国电动汽车火灾安全指数测评车型库发布，今年，招商车研将继续面向消费者征集投票，确定今年的测评车辆并公布结果。

“我们正在研究机械防护、消防救援、环境影响、高电压系统安全、材料阻燃性能等测评项目，今年将持续完善火灾指数，为产业发展提供技术支持。”陈斌表示。

李邵华建议，各汽车企业、高校、研究院所和行业机构等要发挥优势，加强合作，进行跨行业、跨学科的创新融合，打造新能源汽车产业新生态；同时，提高产品本质安全性，加强新能源汽车企业安全体系建设。

(责编：申佳平、陈键)

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