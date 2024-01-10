裴龙翔

原标题：“车主喊贵，险企喊亏”，新能源车险不是好生意？

岁末年初，多家新能源车企晒出年度“成绩单”，对于主流新能源车企而言，2023年无疑是一个丰收年。但在销售火热的同时，新能源汽车后市场却被曝出保险“碰壁”问题。日前，多位新能源车主反映，自己在办理新一年车险续保过程中遭遇拒绝或提价，引发车主群体关注。

日前，车主叶先生向媒体投诉，自己所有的一辆威马纯电动车，开了才4年，却被保险公司拒保，企业客服人员表示车型核保有限制。无独有偶，另一位新能源车主骆先生也反映，他5年前购买的奇瑞纯电动汽车，今年被要求增加险种，费用明显上涨。

中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟预计，2024年我国新能源汽车产销规模有望达到1300万辆，整体渗透率超40%。面对日益增加的新能源汽车保有量，为何保险企业放着这样的一个大生意不做？

记者采访了解到，新能源汽车车险保费普遍较高。有保险企业工作人员表示，新能源车在制造、科技配置等方面更为领先，会相应提升出险时的赔付成本，因此车险公司出于成本考虑，势必提升保费。加之主机厂情况各不相同，也增加了企业续保时的顾虑。

同时，新能源汽车出险率、赔付率也较高。行业人士直言，近年来，新能源汽车销量快速增长，相应的出险率也快速上升。尤其是部分新能源车辆的投保情况与实际使用性质不完全相符，非营运车辆被用于营运用途，导致出险率升高，增加了投保的难度。多家保险公司车险业务相关负责人在接受媒体采访时表示，当下新能源车险的整体赔付率超过100%，企业面临较大承保亏损压力。

有业内人士表示，当前，新能源汽车市场与后市场仍处于“磨合期”：新能源汽车的维修、定损与传统燃油车存在较大差别，行业标准尚不明晰，新能源车险的保费标准、定价机制也处于成熟过程中。多种因素共同影响，使得新能源汽车保险陷入了“车主喊贵，险企喊亏”的尴尬境地。

面对新能源车主续保难续保贵的情况，车企及险企正在发力破解难题。多位车险业务相关负责人向媒体表示，将坚定落实“愿保尽保”，全力支持新能源汽车产业发展，使消费者真正享受新能源车发展带来的红利。一些险企正积极开拓新能源产业保险，实施新能源与智能车险变革引领项目，对重点新能源汽车品牌组建专家团队。

业内人士也向新能源车主建议，车险综合改革实施后，车险保费的差异化正逐步显现，车主可以多向市场主体询价，寻找风险偏好与自身情况较为符合的保险公司，通过对比找到满意的保险公司。

(责编：申佳平、陈键)

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