原标题：四部门：支持福建扩大对台开放合作 推动福建自贸试验区对台先行先试

据商务部网站消息，2024年1月8日，商务部、中央台办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《关于经贸领域支持福建探索海峡两岸融合发展新路若干措施的通知》，从5个方面提出14项措施。

一是支持福建扩大对台开放合作。推动福建自贸试验区对台先行先试，支持福建用好《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)规则，支持福建加强对台招商引资。

二是支持福建对台贸易高质量发展。提升福建对台贸易便利化水平，支持福建打造对台贸易枢纽，探索两岸服务贸易合作新业态。

三是深化闽台优势产业融合发展。支持深化闽台产业融合，助力福建打造优势产业集群，支持福建对台合作平台建设。

四是助力在闽台企融入国内大循环。推动福建内外贸一体化建设，支持在闽台企申报老字号，支持福建对台会展交流。

五是促进重点区域加快融合发展。支持福建沿海地区密切与金门、马祖贸易往来，加强与金门、马祖合作开展园区建设。

若干措施将有助于进一步加强闽台经贸交流合作，深化两岸经贸融合发展，支持台商台企更好融入新发展格局。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经