原标题：全国铁路实行新的列车运行图 这份春运购票攻略请收好

全国铁路10日零时起实行新的列车运行图 这份春运购票攻略请收好

10日零时起，全国铁路实行新的列车运行图。这是春运前最大规模的一次铁路调图。

调图后，全国铁路每日安排旅客列车11149列，较原图增加233列；每日开行货物列车22264列，较原图增加40列。

2024春运首日火车票

将于1月12日开售

2024年春运将从1月26日开始，3月5日结束，共计40天。

2024春运首日(1月26日)的车票将于1月12日开售，需要购票的旅客可通过中国铁路12306网站、“铁路12306”手机客户端了解详情和开票时间，避免从非正规渠道购票，面临车票加价、个人信息泄露等风险。

2024年春节法定节假日为2024年2月10日至2月17日，火车票提前15天预售。

除夕火车票 (2月9日)——2024年1月26日开售

大年初一火车票(2月10日)——2024年1月27日开售

大年初二火车票(2月11日)——2024年1月28日开售

大年初三火车票(2月12日)——2024年1月29日开售

大年初四火车票(2月13日)——2024年1月30日开售

大年初五火车票(2月14日)——2024年1月31日开售

“铁路12306”手机客户端功能上新

购票将更加方便快捷

日前，铁路12306手机客户端推出购票需求预填和火车票起售提醒订阅两项新功能，旅客通过铁路12306官方平台购票将更加方便快捷。

购票需求预填功能

旅客朋友可于车票起售当日，预先填写乘车人、车次、席别等信息，在车票开始发售时一键提交订单并完成支付，使旅客购票更便捷。

起售提醒订阅功能

旅客朋友可根据车票起售时间，提前通过系统设置多个提醒，以便及时提交购票订单。各趟列车的车票起售时间可通过铁路12306查询。

购票需求预填和火车票起售提醒订阅

两项新功能具体如何操作？

一图读懂

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(责编：申佳平、陈键)

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