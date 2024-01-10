人民网记者 夏晓伦

2023年以来，以大语言模型及生成式AI为代表的人工智能技术在全球掀起科技和产业创新浪潮，人工智能应用在大模型领域打开新局面。如何助推产业升级与创新发展，让大众感受到AI的便利，在现阶段变得愈发关键。

以智能手机为例，基于广泛的用户，手机端内置AI更容易被用户所接触，不需要繁杂的步骤就可以使用，加上国内手机厂商对于大模型的本地化，会更加易于让广大的用户所接受。

当前，大模型不约而同地成了各大手机厂商们进军高端化赛道的重要选择。业内认为，相比较云端大模型，端侧大模型在隐私安全以及响应速度上都更有保障。

在AI大模型浪潮的推动下，手机行业正在开启新一轮创新周期。对此，OPPO首席产品官刘作虎表示：“2024年，智能手机厂商再不布局大模型就落后了，手机厂商对于AI大模型的应用，必定会影响到市场竞争力。”

记者了解到，OPPO于近日发布了其旗舰机型FindX7系列，并宣布70亿参数的AI大模型在手机端落地。相比同平台其他模型只能支持人体的识别，Find X7 支持超过120类主体的识别与分割，实现多达6个的多主体分离，以及超大面积图像的填充与自然生成。

同时，Find X7 还带来 AI 大模型语音摘要，端侧 70 亿参数大模型可以更准确地理解对话内容并生成重点明确的摘要内容。在守护用户隐私方面，得益于安第斯大模型端云协同的智能调度，语音摘要的处理经过加密处理，生成的摘要内容完全存储于终端本地。

此外，大模型也为小布助手带来超过 100 种智慧能力，包括文字生成图片、图片生成文字、AI 文章摘要等功能，为用户日常生活的方方面面提供高度实用的 AI 体验。

有机构预测，AI大模型将在今年成为智能手机的中心舞台，能够在边缘执行数百万的人工智能处理，甚至不需要连接到互联网。而在国内手机市场温和复苏的环境下，AI大模型应用有望成为重要的换机驱动力。

“我们的AI策略就是贴近用户需求，通过产品驱动技术创新，让用户真正感知、体验到AI。”刘作虎表示，带来 AI 大模型的丰富体验背后，是OPPO 致善式创新的加持，为高端旗舰手机市场提供了另一种创新样本。

在卫星通讯技术方面，OPPO解决了卫星通信的“最后一公里”难题，实现听筒/免提双模卫星通话的创新体验，引领卫星对讲机进化至卫星手机，用户可以自由使用听筒模式或 免提模式，不再受使用方式的限制。

在用户服务方面，OPPO 基于高端用户的真实需求，基于高频出国场景，推出了落地后的一揽子服务“国际逍遥游”，让用户快速用到本地人都在用的网络信号。

在摄影能力方面，以刚刚发布的Find X7为例，其采用升级的全新超光影三主摄系统，覆盖15mm - 139mm焦段的全新超光影三主摄，带来媲美哈苏镜头群的多镜头变焦体验，以更好的便携性实现穿越远近的构图自由。

对于未来的发展方向，刘作虎表示，在技术战略规划中，影像、性能、AI的赛道将持续加大投入，“在这些明确的赛道中要加码，更聚焦，要做出更好的体验，这就是我们未来最重要的事。”

行业分析人士表示，凭借着持续的技术创新、品牌升级、全球化布局等组合布局，以OPPO等为代表的中国手机品牌在全球用户心中的形象和美誉度不断提升，正在成为中国科技创新力量的一张张新名片。

(责编：杨曦、吕骞)

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