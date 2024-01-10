原标题：新华三与浙江移动携手 共启智算新篇章

1月8日，紫光股份旗下新华三集团与中国移动浙江公司签订战略合作协议，进一步深化战略合作，开启合作共赢新篇章。双方将在既有基础通信、技术创新等合作基础上，本着“立足长远、优势互补、资源共享、协同创新、互利共赢”的原则，面向国际信息通信技术前沿和产业趋势，聚焦科技创新、AI算力创新中心、标准化产品、DICT行业市场、云计算、网络建设／基础通信／信息化服务等六方面开展更深层次的战略合作。

与此同时，双方将在AI算力基础设施建设、大模型应用开发等领域深度合作，以图灵小镇项目合作为基础和样板，联合打造AI算力创新中心，开展在智算中心等领域的合作，并基于AI算力创新中心共同研究和探索基于人工智能的行业应用，加快人工智能在交通、金融、医疗、教育、工业等行业领域的应用和落地，满足百行百业客户对急速增长的算力和相关服务的需求。

中国移动浙江公司党委书记、董事长、总经理杨剑宇，紫光股份董事长、新华三集团总裁兼首席执行官于英涛见证签约并致辞。中国移动浙江公司副总经理级资深经理张汉良，新华三集团副总裁、云与计算存储产品线总裁徐润安代表双方签约。

在签约仪式上，杨剑宇表示，多年来浙江移动与新华三一直保持着良好的合作关系，取得丰硕成果。此次战略合作协议的签订，标志着双方长期以来卓有成效的合作关系全面深化，开启了新的篇章。下一步，浙江移动将积极发挥在5G、物联网、算力网络和大数据等方面的优势，针对国际信息通信技术快速发展的趋势和新华三加强协同，共同打造业务深度融合的新标杆。浙江移动将投入专项资源，建立专责团队，抓好、抓细、抓实协议落地，敏捷响应各项合作需求。相信通过双方的共同努力，一定能够打造一批有辨识度、有影响力的浙江样板，加速全省数字化转型建设，为助力浙江在奋进中国式现代化新征程上勇当先行者、谱写新篇章做出新的更大贡献！

于英涛表示，作为中国移动创新发展之路上的坚定同行者，新华三始终与中国移动保持着密切、深入的合作，全面服务于中国移动骨干网、城域网、5G承载网以及移动公有云等项目的建设。此次双方战略合作协议的签署，是双方在更高起点上深化务实合作的又一具体举措。在算力建设与人工智能领域，新华三具备持续创新能力、全栈综合实力与技术优势，正积极探索和实践在领先的软硬件一体化解决方案的基础上进一步提供算力服务方案和能力。面向未来，新华三将与浙江移动强强联手，进一步深化科技创新合作，携手推进智算基础设施建设，加快AIGC在交通、金融、医疗、教育、工业等行业领域的应用落地。同时充分发挥双方在研发、运营、运维等领域的资源优势，聚焦价值客户，共同开拓垂直行业DICT市场；强化业务和运营模式创新，深化云计算领域务实合作；携手推进网络建设、基础通信及信息化服务，共同为“算网融合”夯实数字基石，为数字中国建设加油、赋能！

长期以来，新华三集团与浙江移动携手推动了多个领域的密切合作，服务于政企两百余项目，结成累累硕果。双方联合打造的新华三未来工厂，作为中国5G＋工业互联网典型应用标杆，不仅成为双方合作共赢的典范工程，而且成为体现浙江数字经济蓬勃发展的一张“金名片”；面对AIGC引发的新一轮科技与产业变革，双方再次携手杭州市共建“图灵小镇”，打造了目前省内规模最大的图灵小镇算力服务项目，开启AI发展新篇章，今年双方还将开展第二期合作，共同致力于以领先的智算基础设施和私域大模型部署能力，为百行百业注入智能算力新动能，赋能数字化变革的智能化升级。

面对AIGC带来的全新产业机遇，以及加快构建全国一体化算力网带来的更多市场机遇，紫光股份近期重磅发布智能算力新战略，将联合产业生态，聚合旗下多家子公司全栈能力全面进军智算服务领域，整合优质算力资源，共同打造算力生态圈，发挥产业链各环节的协同效应，为数字经济建设注入澎湃动能。此次战略合作协议的签订，将成为智能算力新战略落地落实的重要一环。

作为智能算力的全栈提供者和人工智能的精耕践行者，新华三也将始终秉承开放合作、互利共赢的理念，充分发挥自身在智算中心解决方案、私域大模型以及“云－网－算－存－端”等领域的全栈实力，联合更多产业生态，整合更多优质算力资源，发挥产业链各环节的协同效应，打造智能算力服务新模式，构建算力生态圈，为我国数字经济高质量发展和百行百业智能化升级持续添能蓄力。

(责编：董童、李源)

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