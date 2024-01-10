原标题：核行业首张社会责任管理体系认证证书在秦山核电颁发

1月9日，中核旗下中国核电投资控股的秦山核电社会责任管理体系认证证书颁发仪式在浙江海盐举行，标志着社会责任管理体系国家标准《社会责任管理体系—要求及使用指南》（GB/T 39604-2020）在我国核工业、涉核组织应用成功，秦山核电成为中核旗下通过社会责任管理体系国家标准认证的核电企业，这是中国核电贡献中国企业社会责任国际话语权的具体行动。中国核电党委副书记张国华，中国核安全与环境文化促进会副秘书长、环境社会治理（ESG）分会会长叶荷瑞，中国品牌建设促进会副理事长、秘书长郑志受，秦山核电党委书记、董事长黄潜，兴原认证中心有限公司总经理王宏林，责扬天下创始人、金蜜蜂智库首席专家殷格非等领导专家出席会议。

张国华表示，中国核电积极推进社会责任和ESG管理，形成了具有中国核电特色“企业文化引领、社会责任担当、品牌价值提升”的整合推进实践路径，持续塑造“可靠、可亲、低碳、赋能”的中国核电品牌形象。秦山核电作为中国核电的试点单位，成功取得社会责任和ESG管理体系认证证书，希望秦山核电以此次颁证为新起点，在核电运行、社会管理等各领域继续当好示范，持续发挥核电领跑者的带头作用。

叶荷瑞表示，中核集团、中国核电积极推动社会责任和ESG工作，连续多年持续发布社会责任、ESG报告，创新社会责任管理路径，在守护环境绿色低碳、维护社会和谐稳定、确保公司稳健运营等方面积累优秀实践，助力国家战略落实和能源安全发展。秦山核电作为头部企业代表，在核电行业内率先开展社会责任和ESG管理体系贯标试点，对我国核电企业以及涉核企业探索社会责任和ESG管理工作具有重要示范意义。

黄潜详细介绍秦山核电通过立足体系融合，加强内部协同，注重形象展示等方面的贯标良好实践，并表示，秦山核电将以此为新起点，大力弘扬“两弹一星”精神、“四个一切”核工业精神和“强核报国、创新奉献”的新时代核工业精神，积极践行“秦山经验”，坚定不移推进“一体两翼”发展战略和“1+1+2+4”发展思路，创新开展履责实践、扩大社会责任和ESG品牌影响，为中核集团、中国核电打造社会责任和ESG管理标杆做出新示范，为精彩谱写中国式现代化核电篇章做出积极贡献。

据悉，GB／T39604－2020《社会责任管理体系要求及使用指南》是国内唯一可用于企业开展社会责任管理体系认证的国家标准，规定了社会责任管理体系的要求，并给出了其使用指南。指导组织通过防止和控制不良影响、促进有益影响以及主动改进其社会责任绩效来更好地履行其社会责任。

秦山核电积极推进社会责任管理体系建设，充分考虑现有多体系管理的良好基础，以“融合”为核心思路，健全完善管理机制，提升全员能力意识，全面融入公司现有管理体系，持续推进认证工作，创新融合社会责任和ESG双层级标准，有效融合社会责任管理及现有管理机制，全面融合社会责任和ESG理念及日常生产运营，顺利完成体系认证各项工作。

中国核电党群部、综合部，各成员单位代表，秦山核电各部门负责人、内审员，以及兴原认证、责扬天下管理体系咨询认证项目团队等参加仪式。

(责编：曹淼、李源)

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