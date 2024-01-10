特斯联携生态伙伴共同助力余姚人工智能产业发展
近日，特斯联华东总部开业仪式在中意宁波生态园隆重举行。以此为基点，特斯联正在加速人工智能物联网在该地区的应用落地。仪式现场，特斯联与中国光大银行余姚支行、中国电信股份有限公司余姚分公司、思必驰科技、上海千机、上海易行时代动力、360鲁大师控股等9家生态企业签署合作协议，围绕智能产业的落地发展，以及数字经济对于传统产业的赋能进行跨场景、跨产业的合作。与此同时，光智资本与宁波舜工集团、余姚阳明股权投资基金签约，共同设立新产业基金，规模数十亿人民币。
特斯联华东总部开业剪彩仪式现场
宁波前湾新区党工委副书记、管委会副主任、余姚市政府党组副书记、中意宁波生态园区域开发建设指挥部党组副书记、常务副总指挥韩柏顺，宁波前湾新区党工委委员、管委会副主任、中意宁波生态园区域开发建设指挥部党组成员、副总指挥夏康本，中意宁波生态园区域开发建设指挥部副总指挥陈忠华，中意宁波生态园区域开发建设指挥部党组成员、副总指挥俞斌权，特斯联创始人兼CEO艾渝，高级副总裁朱华成为开业剪彩并见证签约。
宁波舜工集团有限公司董事长、总经理、中意宁波生态园控股集团有限公司董事长、总经理李成等来自宁波前湾区新区管委会、中意宁波生态园区域开发建设指挥部、中意宁波生态园控股集团有限公司、宁波舜工集团，以及光大银行、光大证券、光大永明人寿保险、光大控股、上海光大会展、光大实业的数位总经理及区域负责人参加并见证签约。
特斯联与生态企业签约现场
韩柏顺书记表示，近年来，中意宁波生态园以建设“智慧园区”为导向，聚焦“制度”、“治理”、“智慧”三个维度，推动招商、经济、建设、社会、生态等园区重点工作数字化转型，紧扣数字赋能、绿色智慧、全域创新，在数字经济领域动作不断。特斯联华东总部落户中意宁波生态园，是园区进一步营造数字发展生态、打造数字产业集群的重要举措。期待特斯联进一步发挥头部科技企业的优势，将创新的AIoT技术及相关产业带到余姚、落地在园区，推动华东地区传统优势产业的数字化、智能化的发展，加速数字经济与实体经济的相互促进、相互融合。
在特斯联创始人兼CEO艾渝看来，伴随全新数智时代的到来，千年古城余姚已经成为我国以科技创新推动产业转型的代表城市。余姚市为企业打造的良好营商环境，对新兴产业不遗余力的政策支持，对智能化业态的前瞻性规划，都成为创新创造的坚定基石，也为像特斯联一样，致力于用科技改变世界的企业，提供了坚强的后盾。作为余姚中意宁波生态园的入驻企业，特斯联期待发挥自身在技研层面的能力、在产业层面的积累，以及在金融领域的优势，将前沿科技带到余姚，也将余姚智造带到更广阔的全球市场，进一步放大余姚在产业转型中的先发优势，全面壮大数智产业生态。
特斯联与余姚市以及中意宁波生态园的合作已有坚实的基础，在余姚市委、中意宁波生态园的各级领导的大力支持下，以特斯联华东总部为发力点，以中意宁波生态园为实施平台，余姚城市数字化升级改造不断前行，颇具余姚特色的人工智能物联网产业生态正逐步形成。
现场，特斯联与中国光大银行余姚支行、中国电信股份有限公司余姚分公司、思必驰科技股份有限公司、浙江思美遥望科技传媒有限公司、上海千机创新文旅科技集团有限公司、上海易行时代动力科技股份有限公司、360鲁大师控股、上海众帅机器人有限公司、东阳利维能新能源科技有限公司等企业签署合作协议，共同携手构建生态友好、创新持续、开放人文的科技产业示范区，加速城市数字化升级步伐。
深化AIoT布局，加速智城落地
在特斯联华东总部正式落地中意宁波生态园的前一天，余姚市委副书记、市长、中意宁波生态园区域开发建设指挥部党组书记、总指挥沃勇特，宁波前湾新区党工委副书记、管委会副主任、余姚市政府党组副书记、中意宁波生态园区域开发建设指挥部党组副书记、常务副总指挥韩柏顺等市委领导赴特斯联重庆AI CITY调研。
在了解了特斯联AI CITY数实融合、智能进化、绿色低碳、人机共存的特性后，余姚市委领导指出未来余姚将进行大规模、系统性的城市升级。特斯联AI CITY为超级智能城市的发展路径提供了借鉴，也期待在未来的合作中看到特斯联发挥特有优势，将金融、科技与实业进一步融合，带动高附加值产业，形成集聚效应，将先进的技术及成功的模式带到余姚。
中意宁波生态园位于浙江省宁波余姚市，地处长江三角洲南翼、环杭州湾大湾区几何中心、前湾新区前沿阵地，是全省唯一、全国仅有的8个国际合作生态园之一。近年来，园区围绕“国际化”和“前湾硅谷”两大品牌塑造，招引世界500强、行业领军企业，推进相关产业和行业的集群集聚发展，并紧紧抓住中意、中德、中东欧战略合作机遇，努力打造成为科技创新引领区、跨境产业合作示范区、开放型经济发展新高地和全球资本的重要投资目的地。
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