原标题：1688 面向源头厂商推出“生意倍增”计划：新签商家流量、新客和订单将翻倍

近日，源头厂货直销平台1688宣布，面向产业带源头厂商，推出“生意倍增计划”。凡是在今年1月份开通了诚信通会员的新商家，相比以前的新签商家，将享受流量、新客和订单倍增的确定性生意效果。

据悉，该计划为新签商家带来全新升级的两大生意模式和五种经营方法论，助力源头厂商抢占跨境市场先机，抓住春节订单增长的窗口期。两大生意模式分别为“获客”和“卖货”，五种经营方法论包括定制、批发、国内分销、跨境分销和会员店等。

在获客模式下，1688为商家提供定制和囤货批发两种生意，商家可通过平台的丰富生意场景获取新客，并通过私域运营提升复购，不断沉淀客户资产；该模式适合具有独特产品研发制造能力的厂牌企业。

而卖货模式以帮助商家获取订单规模为目的，让商家回归产品研发生产，将营销、卖货、履约等工作交给1688，实现经营简单化；该模式适合有现货供应能力、款式和价格有优势但缺乏店铺运营能力的工厂和企业。此类商家可在1688通过国内分销、跨境分销以及会员店等三种生意实现订单规模增长。

据了解，未来几个月，1688将为新签商家投入更多流量资源，重点资源包括支付宝新春五福、春节不打烊、厂货一店通全球等活动。（记者 张均斌）

(责编：董童、李源)

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