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我国“八纵八横”高速铁路网主通道已建成约80%

2024年01月10日16:57 | 来源：新华网
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新华社北京1月10日电（记者樊曦）记者10日从国家铁路局了解到，近年来，随着铁路建设不断推进，我国铁路网越织越密，“八纵八横”高速铁路网主通道已建成约80%，普速铁路网不断完善。

在10日召开的全国铁路监督管理工作会议上，国家铁路局总工程师田军告诉记者，当前，铁路路网建设正由以路网干线建设为主向联网补网强链转变。“在加强出疆入藏、沿江沿边沿海等干线铁路建设的同时，多层次轨道交通互联互通需求日益凸显，城际铁路、市域（郊）铁路、铁路专用线等区域性铁路和现代化物流枢纽建设方兴未艾，正逐步成为铁路建设的主战场。”

据统计，截至2023年底，全国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高铁达到4.5万公里。

在技术创新方面，田军表示，铁路技术创新正由总体技术领先向全面自主领先转变。经过引进消化吸收再创新，我国铁路总体技术水平已经达到世界领先，加快基础研究和前沿引领技术突破，实现全面自主可控成为当前着力推进的重点。

与此同时，铁路运输服务正由“走得了”“运得出”向“走得好”“运得畅”转变。我国铁路客运周转量、货物发送量、货运周转量以及运输密度均居世界首位；复兴号实现对31个省份全覆盖；客运服务市场化、便利化、信息化加速推进，建成世界规模最大的铁路互联网售票系统；货运产品供给不断优化，重载运输、快运货物班列、集装箱、冷链运输、高铁快运全面发展，实现运输服务品质全面跃升。

(责编：卫嘉、白宇)
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