新华社北京1月10日电（记者魏弘毅）中国中小企业协会10日发布数据显示，2023年中小企业发展指数平均值为89.2，高于2022年的88.4。

2023年中小企业发展指数运行经历了“两起两落”：随着疫情防控平稳转段后，生产生活秩序逐步恢复，企业信心有所回升，加之环比因素，一季度指数大幅上升；但经济增长内生动力不足，恢复基础尚不稳固，二季度指数有所下降；随着稳经济一揽子政策的落地见效，三季度指数有所回升；四季度指数受到多重压力的制约，又出现小幅回调。

从分行业指数看，消费反弹、固定资产投资恢复性增长、高技术产业蓬勃发展等因素成为拉动全年指数增长的重要支撑，如住宿餐饮业指数上升1.6点，建筑业指数上升1.3点，信息传输计算机服务软件业指数上升1.1点。

分项指数显示，企业信心逐步恢复，企业经营状况有所好转。宏观经济感受指数一年来上升2.2点，升幅最高。投入指数一年来上升1.4点，投资信心有所恢复。市场指数一年来上升1.0点；反映生产增长的企业占比，较上年同期上升7个百分点；反映订货量上升的企业占比，较上年上升10个百分点。

中小企业发展指数是反映中小企业经济运行状况的综合指数。该指数通过对国民经济工业、建筑业、交通运输邮政仓储业、房地产业、批发零售业、社会服务业、信息传输计算机服务和软件业、住宿餐饮业等八大行业的3000家中小企业进行调查，利用中小企业对本行业运行和企业生产经营状况的判断和预期数据编制而成。

(责编：卫嘉、白宇)

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