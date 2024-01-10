新华社北京1月10日电 题：为服务中国式现代化和高质量发展贡献税务力量——国家税务总局有关负责人谈落实中央经济工作会议精神

新华社记者韩佳诺、申铖

2023年12月召开的中央经济工作会议系统部署了2024年经济工作。“落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展”“要谋划新一轮财税体制改革”等重要部署如何贯彻落实？国家税务总局有关负责人近日接受了新华社记者采访。

以精准高效的结构性减税降费持续激发市场活力

中央经济工作会议提出，“落实好结构性减税降费政策”。税务总局政策法规司司长戴诗友表示，新的一年，税务部门将全面贯彻中央经济工作会议精神，重点聚焦支持科技创新和制造业发展，落实好结构性减税降费政策，增强政策精准性和针对性，支持企业增加研发投入，引导各类要素资源投向实体经济。

在税务总局所得税司司长王世宇看来，企业是技术创新的主体，真金白银的减税降费红利对企业创新发展的支持显而易见。下一步，税务部门将认真落实支持科技创新的税费优惠政策，畅通“政策红利引导—研发投入增加—产品质量提升—企业效益增加”的链条，强化企业科技创新主体地位。

具体而言，一是要持续加大支持科技研发税费优惠政策落实力度，坚持把研发费用税前加计扣除比例提高至100%的政策作为制度性安排长期实施，增强科技研发税收优惠的确定性；二是要持续激发企业科技创新主体的积极性、主动性，以税费优惠政策引导企业走自主创新之路，逐步形成覆盖企业成长和创新全生命周期的税费政策支持体系；三是要持续优化科技成果转化的政策环境，探索丰富针对研发成果收益的税费优惠政策，鼓励产学研深度融合和创新科技成果转化。

结构性减税降费政策重点支持的领域之一是制造业。税务总局货物和劳务税司司长谢文表示，将认真贯彻落实中央经济工作会议精神，科学谋划、精准施策。一方面，要扛牢税费优惠政策落实主责，持续优化“政策找人”工作机制，加强宣传辅导，并积极帮助制造业企业向高端化、智能化、绿色化转型升级。另一方面，要强化风险防范，健全完善七部门常态化联合打击虚开骗税工作机制，狠打骗享行为，“双管齐下”确保面向制造业企业的政策红利精准直达快享。

胸怀“国之大者”加力推进税费制度改革

中央经济工作会议提出，“要谋划新一轮财税体制改革”。戴诗友表示，科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障，也是服务中国式现代化、推进高质量发展的重要支撑。

他表示，税务部门近年来认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，狠抓各项税制改革举措落地，更好发挥了税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用。

“我们所有的税费制度改革都务必锚定中国式现代化，围绕高质量发展这一首要任务来谋划推进。通过改革来建立现代税收制度，优化税制结构，进一步理顺政府与市场的关系，进一步理顺中央与地方财政关系，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。”戴诗友强调。

2024年，税务部门将持续推动健全完善绿色税制体系，持续完善“一带一路”税收征管合作机制，不断加强税收多边合作平台建设，进一步优化“税路通”跨境服务品牌。“税务部门将为推动高质量发展持续献策献力，积极贡献更多税务力量。”戴诗友说。

更深层次推动税收征管体制改革实现新突破

贯彻落实好“要谋划新一轮财税体制改革”，税务部门必须继续深化推进税收征管体制改革。

税务总局征管和科技发展司司长练奇峰介绍，税务部门持续推进税收征管数字化升级和智能化改造，不断完善精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治，加快建设智慧税务，初步构建起优化高效统一的税费征管体系，实现征纳成本明显降低、征管效能显著提升。

练奇峰说：“2024年，将持续发力，安排实施深化税收征管改革提升行动，集成推进技术、业务、组织变革，推动税收征管实现数字化、智能化、场景化跨越升级。”

税收征管效能的提升，离不开一流税收营商环境的保障。

“近年来，我们一直致力于推动市场化、法治化、国际化的税收营商环境建设。2023年，结合深入开展主题教育，我们聚焦广大经营主体需求，对标国际先进水平，围绕优惠政策享受、便捷办税缴费、税收执法监管等综合施策，纳税人满意度持续上升、税法遵从度不断提高。”税务总局纳税服务司司长沈新国表示。

沈新国介绍，2024年，税务部门将继续践行为民服务宗旨意识，把“高效办成一件事”作为提升税务行政效能的重要抓手，进一步创新服务举措，畅通办理环节，持续优化税收营商环境。深入践行“四下基层”，切实回应好纳税人缴费人具体问题和“关键小事”；更好推动“政策找人”精准推送；完善税费服务诉求解决机制；持续开展“便民办税春风行动”，联合全国工商联继续深化“春雨润苗”专项行动，以优化小微企业、个体工商户等小微经营主体发展环境为重点，推出系列服务措施。

(责编：卫嘉、白宇)

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