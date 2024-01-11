人民网北京1月11日电 （记者车柯蒙）当前，境外旅客离境退税服务更便捷了。在重庆的部分退税商店试点离境退税“即买即退”服务，境外旅客在试点商店购物，现场就可拿到退税款。

1月3日，国家税务总局重庆市税务局发布通告，明确境外旅客在试点开展离境退税“即买即退”服务方式的退税商店（以下简称试点商店）购买退税物品并按规定开具发票、退税申请单后，旅客可于当天向该试点商店申请先行领取相当于退税物品实退增值税款的等额人民币现金。

记者了解到，相较于离境时在机场、港口申请办理退税的传统方式，“即买即退”意味着符合条件的境外旅客可以在店内直接拿到退还的现金，便于二次消费。

“试点商店先退给顾客现金，顾客信用卡账户会有一个预授权。离境时，退税代理机构再为顾客解除预授权。”重庆市税务局出口退税服务和管理局局长兰庭义介绍，入境旅客在试点商场购物后，商场为其开具《境外旅客离境退税申请单》和购物发票。入境旅客持《境外旅客离境退税申请单》、购物发票和护照，至商场内的集中退付点即可办理离境退税，享受“即买即退”服务。

根据通告，境外旅客同一天在同一试点商店购物金额累计3万元内，都可申请离境退税“即买即退”。开具退税申请单后25日内，境外旅客从重庆江北国际机场离境，可随身携带或随行托运退税物品、出示《境外旅客购物离境退税申请单》和退税物品销售发票，完成海关核验后离境。

据了解，重庆目前已有74家离境退税商店，其中“即买即退”试点商店2家，均为影响力较强、品牌集中的大型综合性商场，能更好满足境外旅客的购物需求。

“申请成为退税商店只需要3个基本条件，其中较为重要的一项是需要纳税信用等级在B级及以上的增值税一般纳税人。”兰庭义介绍，其余2个条件分别是安装、使用离境退税管理系统，及时、准确向主管机关报送相关信息；退税物品账目单独核算。

兰庭义表示，重庆税务部门将不断提升离境退税办理便利度，为境外旅客提供高效、便捷的退税服务，助力重庆培育建设国际消费中心城市。

(责编：杨曦、吕骞)

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