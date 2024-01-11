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首次突破3000万辆 2023年我国汽车产销创历史新高

2024年01月11日14:33 | 来源：人民网
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人民网北京1月11日电 （记者王连香）今日，中国汽车工业协会（以下简称中汽协）发布数据显示，2023年，我国汽车产销量首次双双突破3000万辆，创历史新高。其中，我国汽车出口达491万辆，有望成为世界第一汽车出口国。

2023年，我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，其中汽车出口491万辆，同比增长58%。

我国汽车出口有望成为世界第一汽车出口国

2023年，我国汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。汽车出口达491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达55.7%。分车型看，乘用车出口414万辆，同比增长63.7%；商用车出口77万辆，同比增长32.2%。目前，中国汽车已经出口到200多个国家和地区。

中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，2023年中国汽车出口实现了491万辆，接近500万辆，标志着中国汽车产业在向电动化、智能化转型方面取得了显著成就，加速了全球汽车产业变革进程。

新能源汽车已经成为中国汽车工业重要的增长点

数据显示，我国新能源汽车近两年来高速发展，连续9年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2023年新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。新能源汽车已经成为中国汽车工业重要的增长点，出口带动作用明显，我国新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。

目前，我国已经形成了长三角、珠三角、成渝等大的新能源汽车产业集群，聚集国内外企业超过千家，建立了结构完整、有机协同的新能源汽车产业链供应链体系，涵盖基础材料、零部件、整车等全链条，我国已成为驱动电机最大的生产国，中国申请的动力电池专利占据了全球的74%。2023年全球动力电池装机量前十企业中，中国企业占据六席，市场份额超过60%。

2024年汽车市场将继续保持稳中向好发展态势

中汽协预测，2024年中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上。其中，乘用车销量2680万辆同比增长3%；商用车销量420万辆，同比增长4%。新能源汽车销量1150万辆，出口550万辆。

中汽协相关负责人表示，2024年，随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会进一步激发市场活力和消费潜能。预计2024年，汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现3%以上的增长。

(责编：王连香、吕骞)
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