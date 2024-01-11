人民网北京1月11日电 （记者孙红丽）1月11日，商务部举行例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况。

会上，有记者问，中国乘联会预测2023年中国会成为全球第一汽车出口国家。乘联会12月数据显示大多车辆出口是燃油汽车。商务部如何看待此趋势？是否准备采取相关措施？

对此，商务部新闻发言人束珏婷表示，近年来，中国汽车产业快速发展，产品性能和质量不断提升，正逐步为全球消费者所认可和接受，汽车出口规模逐年提升。从结构看，燃油车仍是汽车出口的主力军，数量占比超过七成。新能源汽车出口增长较快，是带动汽车出口增长的新动能。

当前，全球汽车市场正在逐步复苏，绿色低碳转型加快，为各国车企提供了广阔的发展空间。商务部将持续跟踪关注汽车贸易发展，推动构建公平、稳定、包容、便利的汽车贸易环境，支持汽车企业不断完善国际营销服务体系，为各国消费者提供更多优质产品和服务，推动汽车贸易持续健康发展。

(责编：孙红丽、吕骞)

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