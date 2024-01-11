人民网北京1月11日电 （记者李栋）着力精准提供更多优质公共服务，提高乡村公共服务便利度，是全面推进乡村振兴的重要一环。11日，第五批全国农村公共服务典型案例在京发布，17个典型案例最终脱颖而出，涵盖农村医疗、养老、文化、体育、卫生等领域，为各地区加强农村公共服务建设提供经验借鉴。

近年来，农业农村部联合国家发展改革委等部门，连续组织开展全国农村公共服务典型案例征集遴选，迄今累计推出5批101个典型案例，发挥了示范效应。在实践中，从典型案例找借鉴、去案例地区找方法，已经成为很多地方加强农村公共服务建设的重要手段。

农业农村部党组成员黄艳表示，典型案例推介是统筹推进农村公共服务发展的重要工作举措。从典型案例成果和各地情况看，近年来，我国农村公共服务水平持续提升，农村教育、医疗、养老等服务保障能力不断增强，农民群众幸福感、获得感不断提升。

“随着全面推进乡村振兴、建设农业强国目标任务的深入推进，进一步发展农村公共服务面临着一系列新要求。”黄艳表示，要持续强化典型示范案例带动作用，着力强化重点热点问题研究，不断强化部门协作配合，共同推动农村公共服务发展再上新台阶，助力建设农业强国。

农业农村部农村社会事业促进司司长唐珂表示，第五批全国农村公共服务典型案例，以生动的地方实践为各地区提升农村公共服务水平提供了有益参考。“下一步要继续发挥好农村公共服务典型案例的平台作用，不断创新工作抓手、强化协同配合、做好政策储备，为如期实现基本公共服务均等化目标，建设宜居宜业和美乡村贡献智慧和力量。”

湖北省农业农村厅副厅长皮少成介绍说，近年来，湖北省以“千万工程”经验为引领，聚焦以县城为重要载体的城镇化和以县域为单位的城乡统筹发展，有力推动公共服务向农村延伸、社会事业向农村覆盖。未来将持续发力，高质量推进农村公共服务体系建设，为建设全国构建新发展格局先行区贡献更大力量。

近年来，在农业农村部、国家发展改革委的推动下，各地聚焦农民群众“急难愁盼”的公共服务问题，因地制宜、大胆创新、勇于实践，形成了一批创新举措和鲜活经验。

“全国农村公共服务典型案例，通过集中展示地方的创新探索和实践成果，以典型案例提供解决方案，具有很强的借鉴意义。”中国经济信息社总裁曹文忠表示，未来将继续发挥智库、传播及信息发布等多重优势，为全面推进乡村振兴作出新的贡献。

(责编：王连香、吕骞)

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