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业界：社会化力量多元融合 高效协作释放公益效能

2024年01月11日15:24 | 来源：人民网
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人民网北京1月11日电 （记者杜燕飞）“慈善法修改激发了全社会的正能量。”“开放共创让公益更具破圈势能。”近日，在《中国慈善家》杂志与微博共同主办的2023年度慈善盛典上，参会嘉宾表示，希望用榜样的力量温暖社会大众，进一步打造行业标杆，推动公益事业向纵深发展。

“在推动事业发展的过程中，我们更深刻地理解了持之以恒的决心和行动所蕴含的力量和价值。让我们一起致敬那些胸怀大爱拥抱这个世界，并以恒心毅力将世界变得更美好的人们。”中国新闻社副总编辑张雷表示。

微博CEO王高飞表示，随着互联网推动公益日趋透明化与扁平化，多平台开放共创让公益更具破圈势能和爆款潜力，在全民关注公益的时代，参与互联网公益的各方需要协力创新、共同进化。

值得一提的是，新修改的《中华人民共和国慈善法》将自2024年9月5日起施行。这也成为活动上业界关注和讨论的热点。

有参会嘉宾表示，新修改的《中华人民共和国慈善法》充分发挥了各级政府统筹协调作用，规范了慈善组织募捐成本，加大了对相关责任人员的处罚力度，建立健全了个人求助网络服务平台监管制度，更强化了具有公开募捐资格的慈善组织在合作募捐中的责任。这些进一步激发了全社会的正能量，要及时制定配套性规定，根据修改内容对相关法规规章进行修改，确保与《中华人民共和国慈善法》规定一致。

(责编：王连香、吕骞)
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