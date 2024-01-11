人民网北京1月11日电 （记者孙红丽）近日，经国务院同意，商务部等10部门联合印发《关于提升加工贸易发展水平的意见》（以下简称《意见》），从六个方面提出12项政策措施。

1月11日，商务部新闻发言人束珏婷在例行发布会上表示，加工贸易是我国开放型经济和对外贸易的重要组成部分。改革开放以来，加工贸易实现了跨越式发展，为带动就业、助推贸易大国进程、促进产业结构升级等作出了重要贡献。

束珏婷指出，近年来，国内外环境发生深刻变化，传统加工贸易规模和在外贸中的比重有所下降，但加工贸易仍然是巩固提升我国在全球产业链供应链地位，拉动中西部、东北地区外贸增长的重要动力，对稳外贸稳外资、维护产供链稳定发挥重要作用。

束珏婷介绍，下一步，商务部将会同各相关部门、各地方抓好《意见》落实。一是完善部门配套举措，建立部门间联系配合机制。指导地方出台有针对性的细化措施。

二是推动加工贸易梯度转移。目前中西部和东北地区加工贸易占全国比重已近30%，比2017年提高了5.8个百分点。商务部将继续高质量培育加工贸易梯度转移承接载体，建设完善产业交流对接机制。

三是促进保税维修等新业态发展。会同相关部门加快推动符合条件的保税维修项目落地实施，促进企业延长产业服务链条，带动高质量就业，提升综合竞争力。

四是充分发挥加工贸易大省的主力军作用。2023年1-11月，前十大加工贸易省市进出口额占全国比重接近85%。商务部将鼓励和支持地方持续加强对重点加工贸易企业的服务，结合本地实际，强化要素保障，为加工贸易持续健康发展营造良好环境。

(责编：孙红丽、吕骞)

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