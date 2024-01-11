新华社北京1月11日电（记者张辛欣、王悦阳）工业和信息化部等十部门近日印发《绿色建材产业高质量发展实施方案》，明确多项举措促进建材工业绿色化转型，推动绿色建材增品种、提品质、创品牌。方案提出，到2026年，我国绿色建材年营业收入将超过3000亿元，2024至2026年年均增长10%以上，总计培育30个以上特色产业集群。

这是记者11日从工业和信息化部获悉的。

方案从推动生产转型、实施“三品”行动、加快应用拓展、夯实行业基础等四方面明确了重点任务。其中特别提出，强化工艺升级、能源替代、节能降耗、资源循环利用等综合性措施，实现污染物和碳排放双下降。加快推进绿色建材全产业链与新一代信息技术深度融合，鼓励建材企业联合软件开发商、装备制造商开展国产化替代技术攻关，打造一批具有自主知识产权、具有行业特点的专业工业软件和智能装备。

绿色建材产品是指在全生命周期内，资源能源消耗少，生态环境影响小，具有“节能、减排、低碳、安全、便利和可循环”特征的高品质建材产品。

(责编：卫嘉、白宇)

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