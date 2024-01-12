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海信电视：7项黑科技亮相CES2024 开启视听焕新体验

2024年01月12日08:45 | 来源：光明网
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原标题：CES2024探展：卷曲屏、屏幕发声、汽车影院……看海信电视“七十二变”

电视的屏幕不仅可以发声，还可以随时随地卷曲收纳；汽车前后左右的车窗直接变身显示屏，轻松拥有抬头显示和汽车影院……这些新奇的视听体验，都来自CES2024展会上的海信展台。

当地时间1月9日，CES展会在美国开幕。逾4000家家电、消费电子、汽车领域厂商参展，其中，中国参展商数量超1100家，中国创新科技备受关注。作为全球第二大电视厂商，海信携全球首款8K屏幕发声激光电视、全球首款40000+分区Mini LED电视等7项黑科技炸场CES，开启全球视听焕新体验。

性能、形态全面突破

从2014年首台问世至今，海信激光电视陪伴全球消费者走过了整整十年。10年9次迭代，CES也成为见证激光电视豹变的秀场。2024年，海信激光电视一口气展出5款首创性新品，无疑成为本届CES上最具创新活力的显示品类。

继2023年发布更加轻松入户的全球首款可折叠激光电视后，今年海信带来了全球首款100英寸卷曲屏激光电视，一键升降把百吋电视卷进机柜，轻便移动让客厅、卧室随时随地变身电影院。而全球首款8K屏幕发声激光电视，通过光学引擎实现了对3300万个像素点的精准控制，还搭载了3.4㎡的全球最大发声屏幕，10万级发声单元，是屏幕更是超大声场，不论是飞驰而过的赛车还是掠过头顶的飞机，都能准确定位声音方向，百吋沉浸体验澎湃而来。88英寸小型超轻薄激光电视，凭借14英寸笔记本大小的机身，成为业界主机最小的4K激光电视。

形态更酷炫的同时，海信还实现了激光电视画质性能的突破式提升。全球首款动态控光激光电视、光谱选择屏激光电视把光的利用效率提升50%以上，实现了更高的对比度和画面层次感。

家庭之外，海信激光全息AR-HUD和激光全景投影解决方案，展现了激光显示在车载领域的极大潜力。全色激光显示用更小体积、更大显示面积、更清晰画质成为车载显示的最佳选择。借助车载光学技术，海信把车窗变成影像巨幕，汽车变身行驶的沉浸影院，吸引了多国观展者打卡。

ULED X打造Mini LED电视新体验

在行业热门的高端Mini LED电视领域，海信带来了110英寸新品UX。在海信电视ULED X场景画质技术平台的加持下，110UX峰值亮度突破10000尼特，色域达到惊人的90%BT.2020，烈日高阳和暗夜烟火都能极致呈现。

为了实现用户真实场景下的好画质，110UX还实现了100吋以上的最低反射率，随时随地可享极致影像体验；同时，110UX还将搭载用户位置识别算法和杜比全景声 FlexConnect，基于房间布局和扬声器位置进行智能优化，给用户带来超凡的聆听体验。

值得一提的是，在Mini LED电视外观上，海信也实现了新突破，带来了行业最薄4K Mini LED电视75UX，厚度小于14mm极致超薄贴墙，完美融入家居。

此外，对于追求家居风格融合的消费者，海信还带来了艺术电视R7和壁画电视R8。海信壁画电视R8一体式壁画设计，上墙如艺术画框，搭载哑光屏显和原画显示技术，无论白天黑夜，都极尽还原世界名画质感。海信艺术电视R7配有可拆式落地支架，自由游走于家居空间的每一个角落，激发人们探寻和享受生活之美。除了有料、有趣，海信还配合艺术电视和壁画电视展出了“猫窝”方案，电视的包装箱可以改装猫窝，既为养宠用户提供动手乐趣，也是一种环保、可持续发展理念的传递。

“海信将持续聚焦场景化和产品创新，通过显示技术的不断升级和创新，为美好生活创造更多想象！” 海信国际营销副总裁David Gold在2024年CES开幕前夕举行的发布会上表示。

根据Omdia统计数据，截至2023年3季度，中国品牌全球彩电出货量占比已经突破38.6%，创历史新高，其中，海信系电视全球出货量占有率为13.02%，站稳全球第二；海信激光电视出货量份额为46.5%，蝉联全球第一。海信系电视在美国市场的销售量占有率跃居第三，在加拿大、墨西哥市场份额居第二位，在南非市场以32.8%高居第一。海信激光电视在美国的零售价格进入2000美金至5000美金高端价格带，销量持续提升，标志着中国激光电视产品逐步迈入高端市场，找到了高端出海的新路径。

(责编：董童、李源)
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