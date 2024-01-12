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共叙山海深情同谱协作新篇 我国东西部协作成效显著

2024年01月12日09:06 | 来源：人民网
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人民网北京1月12日电 （记者李栋）日前，记者从农业农村部获悉：2023年东西部协作省份围绕年度帮扶协议目标任务，密切配合、通力协作、守正创新，有效开展各项工作，一组组振奋人心的数字彰显了东西部协作的显著成绩。

数据显示，截至2023年11月底，东部8个省市向西部10个省区市投入财政援助资金231.9亿元，县均投入5187万元，动员社会力量捐助款物28.5亿元，协作双方互派党政挂职干部3045人、专业技术人才2.5万人。

前不久，四川省凉山州金阳县一家文旅科技公司在镇海·金阳电商产业飞地（西昌运营中心）正式运营，业务范围覆盖凉山州和川西地区。“这种飞地经济，是浙江省宁波市镇海区与凉山州金阳县东西部产业协作中的一项创新发展模式，这也为企业实现多元化发展提供了新尝试。”企业负责人孙哲哲介绍。

金阳县，山高路远，交通不便，招商难，农特产品走出去殊为不易。去年7月，甬凉东西部协作镇海·金阳电商产业飞地园区在西昌开园，吸引了东部电商上下游产业链企业入驻，既实现了凉山货入浙，也扩大了就业范围，更促进了当地县域经济发展。开园不到半年，营业收入已达1000多万元。

“产业协作是新一轮浙川东西部协作的首张‘金名片’。我们坚持把产业合作作为促进脱贫县加快发展的有力抓手，引导东部资金、技术、人才等要素向结对地区聚集，构建多元化产业发展格局。”浙江省驻川工作组负责人介绍，2023年新增525家企业到四川投资兴业，浙川合作共建产业园区达100个。数据显示：2023年，浙江共投入帮扶资金18.29亿元用于产业发展，占总资金的53.05%。

 甬凉合作是东西部协作成效的一个缩影。农业农村部相关负责人介绍，2023年，在产业合作方面，东部8个省市与西部10个省区市共建产业园区741个，新增引导2510家企业投资1268亿元，采购、帮助销售西部地区农产品943.8亿元。

在劳务协作方面，东部8个省市帮助西部10个省区市73.1万名农村劳动力实现就业，其中脱贫劳动力47.8万人。

在动员社会参与方面，东部8个省市动员社会力量向西部10个省区市捐赠帮扶资金21.2亿元，动员5760家企业、1561个社会组织结对帮扶西部地区7452个村。

在助力乡村振兴方面，东部地区积极推广本地乡村振兴经验，帮助西部地区做好人居环境整治等工作，打造乡村振兴示范村1155个。

“近年来，东西部协作省份扎实推进各项帮扶工作，帮扶机制不断完善，帮扶工作不断深化，帮扶方式不断创新，帮扶效果不断显现，为巩固拓展脱贫攻坚成果、守住不发生规模性返贫底线和推进乡村振兴提供了有力支撑。”该负责人说。

(责编：杨曦、吕骞)
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