人民网记者 夏晓伦

一辆小汽车的挡风玻璃上，不时出现各种图像和信息，如导航、车速、油量、天气等，让车辆和行驶信息更加直观……在近日举办的2024年国际消费电子展（以下称2024 CES）上，一辆特别的小车吸引了参观者的目光。

据了解，这是获得CES 2024创新奖的海信车用激光全息HUD和激光全景投影显示技术。有关业内人士分析称，该技术向公众展示了激光显示在车载领域的极大潜力。

有观点认为，随着数字化显示、全息显示的融合发展，激光显示的应用场景也从室内转向户外，从个人转向群体，从单向输出转向智能交互。激光显示成为家庭、工业、商业、教育以及车载、AR等应用场景的最佳显示载体。

去年12月，工信部、教育部等七部门联合印发的《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》指出，加快激光显示从小型激光投影机向大型超高清、高画质、超大尺寸激光显示系统方向发展，推动激光电视、投影等产品普及。

《2023年激光显示产业高质量发展白皮书》发布数据也显示，激光显示在应用场景方面全域崛起。主流应用场景家用、工程、商务、教育在今年上半年继续高歌猛进，分别收获20%-40%的同比增长，中国电影院线已经有60%以上的投影机更新成了激光光源。而在网红餐饮、户外露营、智慧文博等新兴场景，激光显示也都实现了2倍以上的规模增长。

良好的产业环境和发展前景吸引了越来越多的中国企业加入到激光显示阵营中。以海信为例，在2024 CES上，海信聚焦用户需求和场景创新，展现了激光显示应用跃出屏幕、走出家庭，打破边界、重塑美好的丰富应用图景。

车载显示体验。受访方供图

据介绍，海信的激光显示业务涵盖激光电视、智能投影、商用投影和车载显示，已设立家庭、商用、车载三大场景研究中心，未来将联手汽车品牌，不断创造更多沉浸式体验场景。

此外，海信还带来100英寸卷曲屏激光电视、业界主机最小的4K激光电视以及动态控光激光电视，受到行业的广泛关注。

“激光显示作为下一代显示技术的新质生产力，是新一轮场景革命的先行者，是成就未来全场景智慧生活的最佳突破口。”中国电子视像行业协会执行会长郝亚斌说，激光显示是以科技创新为驱动实现的技术升级和产业升级，走出了中国特色，跑出了中国速度，树立了中国优势。

资料显示，目前我国在光源设计、光机模组、整机设计等关键技术方面做到了全球领先，在激光器、镜头、抗光屏幕等核心部件的研发方面取得较快进展，在整机制造方面探索出了成熟的技术和经验，并处于全球领先地位。

中国工程院院士许祖彦则认为，随着激光显示产业链全面完善，形成激光显示产业集群、激光显示产业链聚集地，中国将成为全球激光显示的“硅谷”。

(责编：王连香、吕骞)

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