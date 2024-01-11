黄盛

云计算、大数据、人工智能等新技术正在被广泛引进和运用到县域治理中，带来了县域治理模式的革新，形成了全新基于数智化技术的区域治理共同体，实现了区域内外各种资源的高效、优质整合。在辽宁省沈阳市法库县，“数字政府”建设是其建设数字强县的基础性和先导性工程。特别是在近日，法库县人民政府与中国电信股份有限公司沈阳分公司签署战略合作框架协议，就网络资源统筹管理、数字政府、应急指挥、智慧农业、智慧教育、数字乡村、云计算、大数据等领域进行深入联合创新合作，助力法库县“数字政府”建设再升级。

法库县县长孔德树表示，法库县将充分发挥数字政府建设工作领导小组统筹作用，加大力度推动项目建设，积极推动场景建设，全力做好项目实施应用，以新一代信息技术融合助推政府科学决策，全面突破社会治理创新模式，助推县域经济高质量发展。

另据介绍，法库县将在经济开发区、各乡镇街道、各部门设立“首席数据官”，加强技术与业务的对接，促进数字政府建设的科学性和一体性。同时针对现有平台数据打通壁垒，建设既精通政府业务又熟悉信息技术的复合型人才队伍，发挥各类专家和咨询机构作用，完善重大政策、重大项目专家咨询制度，用好各电信运营商、互联网企业和科研机构专业力量，形成数字政府建设合力。

(责编：王连香、吕骞)

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