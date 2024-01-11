人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“数字大脑”赋能社会治理 助推县域经济高质量发展

黄盛
2024年01月11日18:10 | 来源：人民网
小字号

云计算、大数据、人工智能等新技术正在被广泛引进和运用到县域治理中，带来了县域治理模式的革新，形成了全新基于数智化技术的区域治理共同体，实现了区域内外各种资源的高效、优质整合。在辽宁省沈阳市法库县，“数字政府”建设是其建设数字强县的基础性和先导性工程。特别是在近日，法库县人民政府与中国电信股份有限公司沈阳分公司签署战略合作框架协议，就网络资源统筹管理、数字政府、应急指挥、智慧农业、智慧教育、数字乡村、云计算、大数据等领域进行深入联合创新合作，助力法库县“数字政府”建设再升级。

法库县县长孔德树表示，法库县将充分发挥数字政府建设工作领导小组统筹作用，加大力度推动项目建设，积极推动场景建设，全力做好项目实施应用，以新一代信息技术融合助推政府科学决策，全面突破社会治理创新模式，助推县域经济高质量发展。

另据介绍，法库县将在经济开发区、各乡镇街道、各部门设立“首席数据官”，加强技术与业务的对接，促进数字政府建设的科学性和一体性。同时针对现有平台数据打通壁垒，建设既精通政府业务又熟悉信息技术的复合型人才队伍，发挥各类专家和咨询机构作用，完善重大政策、重大项目专家咨询制度，用好各电信运营商、互联网企业和科研机构专业力量，形成数字政府建设合力。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“数字大脑”赋能社会治理 助推县域经济高质量发展
　　云计算、大数据、人工智能等新技术正在被广泛引进和运用到县域治理中，带来了县域治理模式的革新，形成了全新基于数智化技术的区域治理共同体，实现了区域内外各种资源的高效、优质整合。在辽宁省沈阳市法库县，“数字政府”建设是其建设数字强县的基础性和先导性工程。…
铁路部门1月15日起优化车票改签规则
　　人民网北京1月11日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，自1月15日起，铁路部门优化车票改签规则，扩大车票改签范围，旅客在开车前和开车后当日均可改签预售期内车票，将进一步便利旅客购票出行。 国铁集团客运部有关负责人介绍，根据《民法典》《铁路法》《铁路旅客运输规程》《铁路客运运价规则》等规定，由铁路运输企业明确售票改签等规则和标准。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部