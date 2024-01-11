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扩大车票改签范围 提升旅客购票体验

铁路部门1月15日起优化车票改签规则

2024年01月11日18:05 | 来源：人民网
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人民网北京1月11日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，自1月15日起，铁路部门优化车票改签规则，扩大车票改签范围，旅客在开车前和开车后当日均可改签预售期内车票，将进一步便利旅客购票出行。

国铁集团客运部有关负责人介绍，根据《民法典》《铁路法》《铁路旅客运输规程》《铁路客运运价规则》等规定，由铁路运输企业明确售票改签等规则和标准。按照现行规则，火车票在开车前48小时以上，可以改签任意车次，开车前不足48小时以及开车后，仅可改签乘车日24时之前列车。新规实施后，车票改签范围扩大，旅客在开车前和开车后当日均可改签预售期内车票，开车前48小时以上的，不收取改签费；开车前不足48小时以及开车后的，改签乘车日期之前（含当日）车票的不收取改签费，改签乘车日期之后车票的根据办理时间梯次核收改签费，具体改签规则旅客朋友可通过铁路12306网站和车站查询。

该负责人指出，火车票改签规则优化后，旅客办理改签的选择更多，调整行程更加方便。同时，铁路部门提示，铁路12306网站（含客户端）是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未授权任何第三方平台发售火车票。旅客通过第三方平台购票，不仅会遭遇附加费、捆绑销售服务等“陷阱”，还可能存在个人隐私信息泄露风险。请广大旅客朋友一定要通过铁路官方渠道购票，认准12306官方网站和“铁路12306”官方APP，同时确认票款的收款方为“中国铁路网络有限公司”，避免后续退票、改签时无法收到应退款项。

(责编：王连香、吕骞)
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