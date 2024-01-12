人民网北京1月12日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布了2023年12月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。

数据显示，2023年12月份，CPI同比下降0.3%，环比上涨0.1%；2023年全年，CPI比上年上涨0.2%。2023年12月份，PPI同比下降2.7%，环比下降0.3%；2023年全年，PPI比上年下降3.0%。

CPI环比由降转涨，同比降幅收窄

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，12月份，受寒潮天气及节前消费需求增加等因素影响，CPI环比由降转涨，同比降幅收窄；扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅保持稳定。

从环比看，CPI由上月下降0.5%转为上涨0.1%。其中，食品价格由上月下降0.9%转为上涨0.9%，影响CPI上涨约0.17个百分点。食品中，雨雪寒潮天气影响鲜活农产品生产储运，加之节前消费需求增加，鲜菜、鲜果及水产品价格分别上涨6.9%、1.7%和0.9%，合计影响CPI上涨约0.19个百分点。非食品价格下降0.1%，降幅比上月收窄0.3个百分点，影响CPI下降约0.06个百分点。非食品中，受国际油价持续下行影响，国内汽油价格下降4.7%，降幅比上月扩大1.9个百分点，影响CPI下降约0.17个百分点，是拉低CPI环比涨幅的主要因素；元旦假期出行、娱乐和家庭服务需求增加，交通工具租赁费、电影及演出票价格分别上涨4.7%和1.1%，飞机票价格由上月下降12.4%转为上涨0.4%，家政服务价格上涨0.4%；购物需求增加叠加促销活动结束，扣除能源的工业消费品价格由上月下降0.1%转为上涨0.3%。

从同比看，CPI下降0.3%，降幅比上月收窄0.2个百分点。其中，食品价格下降3.7%，降幅比上月收窄0.5个百分点，影响CPI下降约0.70个百分点。食品中，猪肉价格下降26.1%，降幅收窄5.7个百分点，影响CPI下降约0.43个百分点，是带动CPI同比下降的主要因素；鸡蛋、牛羊肉、食用油和禽肉类价格降幅在1.7%—8.4%之间。非食品价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI上涨约0.38个百分点。非食品中，中药材价格上涨17.7%，涨幅比上月有所回落；旅游和宾馆住宿价格分别上涨6.8%和5.5%，飞机票价格下降7.3%；燃油小汽车和新能源小汽车价格分别下降6.4%和5.4%，降幅均有扩大。

PPI环比下降，同比降幅收窄

董莉娟分析，12月份，受国际油价继续下行、部分工业品需求不足等因素影响，全国PPI环比下降，同比降幅收窄。

从环比看，PPI下降0.3%，降幅与上月相同。其中，生产资料价格下降0.3%，降幅与上月相同；生活资料价格下降0.1%，降幅比上月收窄0.1个百分点。国际油价继续下行，带动国内石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业价格分别下降6.6%、3.0%，合计影响PPI环比下降约0.18个百分点。有色金属市场需求不足，有色金属冶炼和压延加工业价格下降0.3%，其中铅冶炼、铝冶炼价格分别下降2.1%、0.5%；铜冶炼价格受输入性等因素影响上涨1.4%。煤炭开采和洗选业价格持平。受成本上升等因素影响，燃气生产和供应业价格上涨2.3%。临近年底部分基建项目加快施工，水泥等建筑材料供给偏紧，水泥制造价格上涨2.2%，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.8%。装备制造业中，锂离子电池制造、计算机通信和其他电子设备制造业价格分别下降1.9%、0.6%；汽车制造业价格上涨0.2%。另外，农副食品加工业、纺织业价格分别下降0.7%、0.5%；食品制造业价格持平。

从同比看，PPI下降2.7%，降幅比上月收窄0.3个百分点。其中，生产资料价格下降3.3%，降幅收窄0.1个百分点；生活资料价格下降1.2%，降幅与上月相同。主要行业中，非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业价格分别下降7.9%、1.9%，降幅分别收窄0.3、0.4个百分点；化学原料和化学制品制造业、石油煤炭及其他燃料加工业、石油和天然气开采业价格降幅在1.6%—6.3%之间，均有收窄。煤炭开采和洗选业价格下降16.5%，降幅扩大0.7个百分点；电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业价格分别下降4.3%、3.9%，降幅分别扩大0.3、0.4个百分点。另外，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨4.1%，化学纤维制造业价格上涨1.3%，有色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.4%。

(责编：杨曦、吕骞)

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