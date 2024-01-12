原标题：天眼查启动鸿蒙原生应用开发，打造商业信息查询领域技术新标杆

权威商业信息的查询，已成为数字时代企业和个人的关键生产和决策要素。1月11日，商业查询平台的头部企业天眼查与华为举行鸿蒙签约仪式，宣布将基于HarmonyOS NEXT启动鸿蒙原生应用开发，双方将共同打造商业查询场景下极致流畅、纯净安全的使用体验。天眼查完善了鸿蒙生态在商业及高层级信息查询领域的版图，将形成行业标杆示范效应。

天眼查自2014年成立以来，始终秉持着“让每个人公平地看清这个世界”的使命，目前已收录3.4亿家社会实体信息，以1000多种维度信息及时更新，可视化呈现复杂的商业关系，实现了从洞察风险到预警风险的全方位把控。截止目前，天眼查累计用户数超6亿。

天眼查启动开发鸿蒙原生应用，将通过HarmonyOS NEXT的分布式技术，让天眼查的信息和服务可以在手机、平板、智慧屏等多端设备之间无缝流转，为用户创造商业查询的全场景新体验。例如，在会议场景，可以直接把手机上的商业查询结果无缝衔接到智慧屏上，进行多人分享，满足商务场景需求。另一方面，基于HarmonyOS NEXT所打造的全新纯净安全的使用体验，用户得以更安心、放心地使用天眼查应用。

天眼查创始人柳超博士表示：“天眼查秉承‘让每个人公平地看清这个世界‘的使命，为个人、企业、政府提供更专业的商业查询解决方案。因为志同，所以道合，今日加入鸿蒙大家庭，天眼查将发挥自己在行业领域的优势，双方共享社会进步、科技发展、商业创新的红利。”

华为终端云总裁朱勇刚表示：“天眼查的加入，不仅探索和验证了鸿蒙生态在商业信息查询领域的可能性，更能基于HarmonyOS的原生智能、纯净安全及分布式技术，带给用户更加智能、便捷的商业信息查询体验，推动商业信息领域在鸿蒙技术加持下的长足发展与创新。”

自华为宣布鸿蒙原生应用全面启动、HarmonyOS NEXT蓄势待发以来，目前国内超百家头部应用都已启动鸿蒙原生应用开发，呈现出“鸿蒙千帆起”的蓬勃景象。在万物互联的时代，华为将继续与伙伴和开发者携手，共同构建互利互享的鸿蒙生态花园，让全场景的智慧生活触手可及。

(责编：曹淼、李源)

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