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生态补水7.95亿立方米 南水北调工程年度调水任务超额完成

2024年01月12日19:42 | 来源：人民网
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人民网北京1月12日电 （欧阳易佳）中国南水北调集团今日召开2024年工作会，中国南水北调集团党组书记、董事长蒋旭光表示，2023年，南水北调工程2022年至2023年度调水任务超额完成，中线累计调水74.1亿立方米，完成年度计划112%；东线向山东调水8.5亿立方米，完成年度计划100%；东线北延调水2.77亿立方米，完成年度计划102%。实施生态补水7.95亿立方米，助力京杭大运河实现近百年来连续两年全线水流贯通，促进黄淮海流域河湖生态环境改善。

蒋旭光介绍，南水北调工程水质全年稳定达标，中线水质Ｉ类地表水标准占比近90%，东线水质稳定地表水质Ⅲ类标准以上。

在安徽凤凰山项目形成从“水源凤凰山”到“终端供水户”的捆绑特许经营模式；在辽宁辽阳灌区通过TOT模式，开创了央企参与灌区建设的先例；在海南定安“水管家”模式在全省推广，为水网项目建设蹚出新路......近年来，南水北调集团积极参与国家水网构建，制定印发贯彻落实《国家水网建设规划纲要》实施意见，主动参与区域水网规划编制，围绕建管体制、水价投融资机制等提供“南水北调方案”。

蒋旭光表示，下一步，将不断加快后续工程规划建设，夯实企业发展的基本盘；积极参与国家水网建设，提高国有资本控制力影响力。不断强化南水北调一期工程运营管理，着力提高工程综合效益；加快推进南水北调东中线一期工程管理标准化达标创建，强化输水过程管控，优化水量调度，统筹生产生活与生态供水，积极协调水源地保障可调水量，协调地方提高水量消纳能力，利用丹江口水库汛前消落时机加强中线供水，协调推进东线水量消纳，力争超额完成年度水量调度计划。

(责编：王连香、吕骞)
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