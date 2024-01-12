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国家加强中央预算内投资监管

2024年01月12日20:59 | 来源：新华网
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新华社北京1月12日电（严赋憬、姜子琳）国家发展改革委12日发布消息，为加强对中央预算内投资项目的监督管理，规范项目实施和资金使用，保障和提高中央预算内投资综合效益，国家发展改革委近日印发《中央预算内投资项目监督管理办法》。

办法坚持三方面原则要求：坚持厘清监管责任，系统规范国家发展改革委、地方发改部门、相关行业主管部门和中央单位的职责定位，理顺职权关系，贯通责任链条，完善监管体系，使中央预算内投资项目全过程监管履责有要求、追责有依据；细化监管内容，围绕中央预算内投资全生命周期监管，针对不同监管主体明确相应的监管程序、内容和方式，并对依托全国投资项目在线审批监管平台（国家重大建设项目库）加强在线调度、探索开展视频监管等作出相应规定；强化监督执法，在加强日常管理和监测调度基础上，对各项监督检查要求予以明确，并设专章切实加强对打捆切块下达投资计划项目的监管，对违法违规行为明确适用情形、裁量标准和惩戒措施，加大处罚力度。

国家发展改革委有关负责人介绍，办法是加强中央预算内投资监管，提升政府投资有效性的重要举措，也是全面推进依法行政，用法治方式加强和改进投资管理的客观要求。下一步，国家发展改革委将认真做好办法的宣传解读和贯彻实施工作，着力健全投资项目全生命周期监管机制，不断提升监管效能，助力投资高质量发展。

(责编：卫嘉、白宇)
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