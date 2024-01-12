新华社北京1月12日电（记者刘诗平）南水北调东、中线一期工程2023年度调水85.37亿立方米，超额完成年度调水任务。

中国南水北调集团有限公司董事长蒋旭光12日在南水北调集团2024年工作会议上说，2023年度南水北调中线一期工程调水74.1亿立方米，完成年度计划112%；东线一期工程向山东调水和东线北延工程向黄河以北调水分别为8.5亿和2.77亿立方米，各完成年度计划的100%和102%。2024年度调水已启动，东线一期工程首次把江苏、安徽增供水量纳入年度水量调度计划。

水质方面，南水北调东、中线一期工程水质全年稳定达标，中线干线水质Ｉ类地表水标准占比近90%，东线干线水质稳定在地表水水质Ⅲ类以上。

据介绍，2023年，南水北调集团加快推进南水北调后续工程规划建设：东线北延巩固提升可研编制基本完成，组织开展东线二期可研深化和分期方案研究；中线引江补汉工程进入全面施工阶段；西线工程上线调水40亿立方米方案形成共识，力争尽快开工建设。

蒋旭光表示，2024年是南水北调东、中线一期工程全面通水10周年。南水北调集团将强化输水过程管控，确保南水北调工程安全、供水安全、水质安全，优化水量调度，促进工程提质增效，力争超额完成年度水量调度计划。积极做好东、中线一期工程竣工验收准备。全面推进南水北调后续工程规划建设，推进加快构建国家水网，助力提升国家水安全保障水平。

南水北调东、中线一期工程全面通水至今，已累计调水超过680亿立方米，惠及沿线44座大中城市，直接受益人口超过1.76亿人。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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