人民网北京1月18日电 （欧阳易佳）据水利部消息，1月18日10时，大藤峡水利枢纽工程首次达到61米正常蓄水位，标志着该重点工程的防洪、航运、发电、补水压咸、灌溉等综合效益将全面发挥，并为枯水期保障粤港澳大湾区水安全备足了水源。

大藤峡公司总工程师黄俊介绍，61米是大藤峡水库设计正常蓄水位，也是保障工程综合效益全面发挥的必要条件。随着水库蓄至61米正常蓄水位，可调节库容达15亿立方米，为枯水期保障粤港澳大湾区水安全备足了水源，确保包括澳门、珠海、中山等重点城市在内的珠江三角洲人民群众在春节期间喝上放心水、安全水、幸福水；库区渠化航道超300公里，3000吨级的船舶可畅达柳州、来宾等，西江黄金水道效益充分发挥；机组发电效率进一步提升，发电量增加，为地方经济社会发展注入更多清洁能源。

水利部相关负责人介绍，大藤峡工程是国家水网重要骨干工程，也是珠江流域关键控制性工程并致力于实现六个方面的目标：流域防洪安全的重要保障、实施国家水网重大工程的重要结点、粤港澳大湾区水安全的重要屏障、珠江黄金水道的重要中枢、区域电力安全的重要支撑、地方乡村振兴的重要水源。

据悉，正常蓄水位目标实现后，大藤峡工程将进行高水位下船闸原型调试和水力学观测、主坝和副坝安全监测等一系列科研和试验工作，检验枢纽大坝、电站机组、船闸、库岸等在设计高水位运行条件下的工况，为完工验收和竣工验收打下坚实基础。