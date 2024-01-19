1月18日， 2024年新年经济论坛开幕，此次论坛以“重构产业——培育发展新动能”为主题，汇聚了政府、产业、学界及投资机构等众多领域的精英，共同探讨在全球经济深度融合与科技蓬勃发展的背景下，如何通过产业重构来启动高质量发展的主引擎。

大会现场。（受访者供图）

论坛上，与会专家学者一致认为，产业高质量发展已成为全球共同关注的焦点。面对新一轮科技革命和产业变革的浪潮，各国都在积极寻求产业升级和转型的路径。中国作为全球第二大经济体，更应以科技创新引领现代化产业体系建设，把握全球产业链重构的机遇，进一步提升产业链、供应链的韧性和安全水平。

北京市工商联副主席、振兴国际智库理事长李志起发言。（受访者供图）

在谈到具体产业发展方向时，北京市工商联副主席、振兴国际智库理事长李志起在发言中深入分析了全球产业的时代之变、世界之变、中国之变。他认为，面对新机遇和新挑战，每一座城市都应重构自己的产业名片，启动产业高质量发展主引擎。这需要在传统领域进行焕新“迭代”，在新兴业态中壮大“抢滩”，在未来产业中培育“占先”。

同时，李志起表示，数智化、低碳化、大文化是促进产业重构的三大新动能。企业应高度重视推动新模式、新业态、新技术、新产品的不断涌现，进一步把握全球产业链重构机遇。他还指出，面对风高浪急的国际环境，中国民营企业要坚定信心、保持定力，善于发现机遇、创造机遇、把握和用好机遇，聚精会神做好自己的事情。

在论坛的各个分议题讨论中，与会嘉宾纷纷就各自领域的产业发展发表了真知灼见。华为北京副总经理刘海涛分享了大模型驱动新一轮产业变革的观点；北汽新能源党委书记、总经理代康伟介绍了新能源的产业革新之路；阿里云科技研究中心主任安琳博士探讨了AI产业化发展的必由之路；华熙生物科技股份有限公司生物活性物研发管理总监王瑞妍则讲述了合成生物学如何“合”出新物质，“造”就新经济；无人机及飞行控制领域专家、联合飞机集团、北京中航智创始人兼总裁田刚印则分享了低空经济新机遇以及无人机创新应用如何赋能中国产业升级。

此外，全国工商联原副主席、中国民营经济研究会会长李兆前在致辞中指出，民营企业要清醒地看到，当前的环境是战略机遇和风险挑战并存，要坚定战胜困难、继续前进的信心和底气。经济学家、中国人民大学经济学院教授李义平也指出，中国未来经济的红利在于充分解放所有民营企业的活力，实现高质量发展。全国政协参政议政人才库特聘专家庄聪生则认为，民营企业必须牢固树立新的发展理念，自觉走高质量发展和健康发展的道路。

据悉，本次论坛由振兴国际智库、北京政和民营经济发展研究中心、北京市科学技术研究院科技智库中心主办，共设置主旨领航、产业兴区发展论坛、迈向产业强国论坛、趋势前瞻等环节。

(责编：董童、李源)

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